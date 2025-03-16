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Zelenski: Savaşın sona erdirilmesi için kararlı önlemlerin alınması gerekiyor

Zelenski: Savaşın sona erdirilmesi için kararlı önlemlerin alınması gerekiyor

10:2416/03/2025, Pazar
DHA
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Zelenski dünya liderlerinin Ukrayna konusunu ele aldığı çevrim içi toplantının açılışında konuştu.
Zelenski dünya liderlerinin Ukrayna konusunu ele aldığı çevrim içi toplantının açılışında konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen, dünya liderlerinin Ukrayna konusunu ele aldığı çevrim içi toplantının açılışında konuştuğunu belirtti. Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik ilk adımların atılması için kararlı önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen, dünya liderlerinin Ukrayna konusunu ele aldığı çevrim içi toplantının açılışında konuştuğunu belirtti.


Zelenski, Rusya'nın barışa doğru adım atması gerektiğini ifade ederek, dünya liderlerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmasını istedi. Zelenski, “Savaşın sona erdirilmesine yönelik en azından ilk adımların atılması için kararlı önlemlerin alınması gerekiyor. Buna yaptırımlar da dahildir” dedi.


Moskova'da ABD ve Rus yetkilileri arasında ateşkes konusunda yapılan toplantıda tam olarak ne konuşulduğunu bilmediğini aktaran Zelenski, Rusya'nın bu süreci uzatarak Ukrayna'yı zora sokmak istediğini kaydetti.



#Vladimir Zelenski
#Ukrayna Devlet Başkanı
#Ukrayna
#Rusya

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