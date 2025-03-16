Zelenski: Savaşın sona erdirilmesi için kararlı önlemlerin alınması gerekiyor

Zelenski, Rusya'nın barışa doğru adım atması gerektiğini ifade ederek, dünya liderlerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmasını istedi. Zelenski, “Savaşın sona erdirilmesine yönelik en azından ilk adımların atılması için kararlı önlemlerin alınması gerekiyor. Buna yaptırımlar da dahildir” dedi.