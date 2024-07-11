Ege Üniversitesi, 2024-2025 eğitim yılı için yurt ücretlerine zam yaptı. Peki Ege Üniversitesi Erkek ve kız öğrenci yurt ücretleri ne kadar? Ege Üniversitesi Öğrenci Yurdu çift kişilik oda ücretleri kaç TL?

Ege Üniversitesi yurt ücretleri ne kadar?

İzmir Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü'nde, 2024-2025 öğretim yılı için yurt ücretlerine zam yapıldı. 1480 TL olan çift kişilik oda ücreti, yeni dönemde kişi başı 6 bin TL'ye çıktı.

Ege Üniversitesi öğrenci yurdu çift kişilik oda için depozito kişi başı ne kadar?

Üç kişilik odalar için ise kişi başı 1250 TL olan ücret, 5 bin TL’ye çıktı. Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nün resmi web sitesinde yapılan duyuruya göre, çift kişilik oda için depozito kişi başı 6 bin TL, üç kişilik oda için ise kişi başı 5 bin TL oldu.

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÖYÜ KAYIT BELGELERİ

a. Başvuru/Kayıt Formu (web sayfasında mevcuttur), (e-posta ile kayıtta gönderilmesi zorunludur, yerleşmek için gelirken aslı getirilecektir).

b. Öğrenci Belgesi

c. Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)

ç. Depozito ücretinin ve kayıt aidatının yatırıldığını gösterir banka dekontları (e-posta ile kayıtta gönderilmesi zorunludur, yerleşmek için gelirken aslı getirilecektir).

d. İkametgâh Belgesi (e –devletten alınabilir)

e. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

f. Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı'ndan alınabilmektedir)

g. Mikrofilm (Akciğer filmi, raporu yeterlidir)

ğ. Adli Sicil Kaydı (e –devletten alınabilir)

h. Öğrenci Veli İzin Dilekçesi (Öğrencilerin izinlerini Öğrenci Köyü dışında geçirebilmeleri için velileri tarafından doldurularak imzalanan ve bir yıl boyunca geçerli olan dilekçedir, web sayfasında mevcuttur)

ı. Aracı olan öğrencilerin, araç ruhsat fotokopisi

i. Şehit ya da gazi yakını veya engelli kontenjanından yerleştirilenler için, ilgili belgeler



