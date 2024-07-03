Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. Kocaeli Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Kocaeli Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve Kocaeli Üniversitesi 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Kocaeli, Türkiye'de yer alan 1976 yılında "Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi" adı altında Elektrik, Makine, Temel Bilimler Fakülteleri ve Yabancı Diller Enstitüsü ile kurulmuş bir devlet üniversitesidir. 2547 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle Akademiler kapatılarak üniversitelere bağlanmıştır. Bu kapsamda Kocaeli DMMA, 20 Temmuz 1982 yılında Kocaeli Mühendislik Fakültesi adı altında Yıldız Teknik Üniversitesine bağlanmış ve 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile de "Kocaeli Üniversitesi" adını almıştır.
2020 yılı itibarıyla üniversite bünyesinde 19 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 3 enstitü, 2 yüksekokul ve 21 meslek yüksekokulu, 15 araştırma ve uygulama merkezi 28 araştırma ve uygulama birimi ile hizmet vermektedir. Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi (Makine Mühendisliği), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme), Güzel Sanatlar Fakültesi (Müzik Bölümü)
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (Türk Dili ve Edebiyatı), İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi (Okul Öncesi Eğitimi), Bilgisayar Mühendisliği bölümü en çok tercih edilen bölümlerdir. Kocaeli Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve Kocaeli Üniversitesi 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz.