2020 yılı itibarıyla üniversite bünyesinde 19 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 3 enstitü, 2 yüksekokul ve 21 meslek yüksekokulu, 15 araştırma ve uygulama merkezi 28 araştırma ve uygulama birimi ile hizmet vermektedir. Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi (Makine Mühendisliği), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme), Güzel Sanatlar Fakültesi (Müzik Bölümü)

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (Türk Dili ve Edebiyatı), İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi (Okul Öncesi Eğitimi), Bilgisayar Mühendisliği bölümü en çok tercih edilen bölümlerdir. Kocaeli Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve Kocaeli Üniversitesi 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz.