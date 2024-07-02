Anadolu Üniversitesi (AÜ), 2024 yılında lisans ve önlisans programlarına kabul edilecek öğrenci adayları için taban puanları ve başarı sıralamaların kaç olduğuna ilişkin aramalar bir hayli hızlandı. Bu haberde, AÜ'nün ön lisans ve lisans programlarına ilişkin en güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını sizlerle paylaşacağız. Peki AÜ 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması nedir? İşte Anadolu Üniversitesi açıköğretim taban puanları: