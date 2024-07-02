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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) taban puanları ve başarı sıralamaları 2024

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2024 yılında lisans programlarına kabul edilecek öğrencilerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını resmi olarak açıklanıp açıklanmadığı merak konusu. Adaylar, ÖSYM ve YÖK Atlas gibi platformlarda yer alan güncel bilgilere ulaşarak tercih yapacakları bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında bilgi edinebilirler. İşte Uludağ Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları önlisans ve lisans bölümleri.

15:50 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 15:50 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Uludağ Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları
Uludağ Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları

Uludağ Üniversitesi'nde (UÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Uludağ Üniversitesi taban puanları 2024, UÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması nedir? YKS puanı’ sorgulamasını yapıyor. ÖSYM ve YÖK Atlas tercih kılavuzu ile en düşük, en yüksek puanları ve başarı sıralamaları-kontenjanları üzerinden adaylar tercihlerde bulunacak. İşte Uludağ Üniversitesi taban-tava puanları-yerleşme sıraları-puan türleri.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2023 / LİSANS TABAN-TAVAN PUANLARI - YERLEŞME SIRALARI - PUAN TÜRLERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa’daki ilk üniversite olarak 11 Nisan 1975[1] tarihinde "Bursa Üniversitesi" adıyla kurulan, 1982 yılında ise "Uludağ Üniversitesi" adını alan, 2018 tarihinde ise "Bursa Uludağ Üniversitesi[4]" ismini alan ve bünyesinde 15 fakülte, 2 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar, 4 enstitü, 27 araştırma ve uygulama merkezi ve rektörlüğe bağlı 5 bölümü olan yükseköğretim kurumudur.

Uludağ Üniversitesi Fakülteler

  1. Tıp Fakültesi
  2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  3. Mühendislik Fakültesi
  4. Veteriner Fakültesi
  5. Eğitim Fakültesi
  6. İlahiyat Fakültesi
  7. Fen Edebiyat Fakültesi
  8. Ziraat Fakültesi
  9. Hukuk Fakültesi
  10. Güzel Sanatlar Fakültesi
  11. İnegöl İşletme Fakültesi
  12. Spor Bilimleri Fakültesi
  13. Mimarlık Fakültesi
  14. Sağlık Bilimleri Fakültesi
  15. Diş Hekimliği Fakültesi

Uludağ Üniversitesi konservatuvar ve yüksekokullar

  • Devlet Konservatuvarı
  • Yabancı Diller Yüksekokulu
  • Gemlik Necati Kurtuluş Denizcilik Yüksekokulu

Uludağ Üniversitesi Meslek yüksekokulları

  1. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  2. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
  3. Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
  4. Orhangazi Meslek Yüksekokulu
  5. Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
  6. Orhaneli Meslek Yüksekokulu
  7. Keles Meslek Yüksekokulu
  8. Harmancık Meslek Yüksekokulu
  9. Büyükorhan Meslek Yüksekokulu
  10. Karacabey Meslek Yüksekokulu
  11. Mustafa Kemalpaşa Meslek Yüksekokulu
  12. İznik Meslek Yüksekokulu
  13. İnegöl Meslek Yüksekokulu
  14. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

#Uludağ Üniversitesi
#Uludağ Üniversitesi taban puanları
#Uludağ Üniversitesi başarı sıralaması
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