Uludağ Üniversitesi'nde (UÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Uludağ Üniversitesi taban puanları 2024, UÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması nedir? YKS puanı’ sorgulamasını yapıyor. ÖSYM ve YÖK Atlas tercih kılavuzu ile en düşük, en yüksek puanları ve başarı sıralamaları-kontenjanları üzerinden adaylar tercihlerde bulunacak. İşte Uludağ Üniversitesi taban-tava puanları-yerleşme sıraları-puan türleri.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2023 / LİSANS TABAN-TAVAN PUANLARI - YERLEŞME SIRALARI - PUAN TÜRLERİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa’daki ilk üniversite olarak 11 Nisan 1975[1] tarihinde "Bursa Üniversitesi" adıyla kurulan, 1982 yılında ise "Uludağ Üniversitesi" adını alan, 2018 tarihinde ise "Bursa Uludağ Üniversitesi[4]" ismini alan ve bünyesinde 15 fakülte, 2 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar, 4 enstitü, 27 araştırma ve uygulama merkezi ve rektörlüğe bağlı 5 bölümü olan yükseköğretim kurumudur.
Uludağ Üniversitesi Fakülteler
- Tıp Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Veteriner Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- Fen Edebiyat Fakültesi
- Ziraat Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- İnegöl İşletme Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Mimarlık Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
Uludağ Üniversitesi konservatuvar ve yüksekokullar
- Devlet Konservatuvarı
- Yabancı Diller Yüksekokulu
- Gemlik Necati Kurtuluş Denizcilik Yüksekokulu
Uludağ Üniversitesi Meslek yüksekokulları
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
- Orhangazi Meslek Yüksekokulu
- Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
- Orhaneli Meslek Yüksekokulu
- Keles Meslek Yüksekokulu
- Harmancık Meslek Yüksekokulu
- Büyükorhan Meslek Yüksekokulu
- Karacabey Meslek Yüksekokulu
- Mustafa Kemalpaşa Meslek Yüksekokulu
- İznik Meslek Yüksekokulu
- İnegöl Meslek Yüksekokulu
- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu