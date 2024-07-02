Manisa Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları 2024 Başarı sırası

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), 2024 yılında lisans programlarına kabul edilecek öğrenci adayları için taban puanları ve başarı sıralamaları merak konusu. Bu yazıda, MCBÜ'nün en güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını sizlerle paylaşacağız. İşte Manisa Celal Bayar Üniversitesi taban puanları ön lisans ve lisans ile ikinci öğretim başarı sıralaması.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), 2024 yılı lisans programlarına kabul edilecek öğrenci adayları için taban puanları ve başarı sıralamaları bu üniversiteyi tercih edecek adaylar tarafından araştırılıyor. MCBÜ'nün tüm lisans programlarına ait taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM-YÖK tarafından güncel taban puanları yayınlanmakta. İşte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları ve başarı sıralaması.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), 1992 yılında kurulan devlet üniversitesidir. Üniversite, Ege Bölgesi'nin en büyük 3 üniversitesinden biridir ve 15 fakülte, 2 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 23 araştırma uygulama merkezi, 1 araştırma ve uygulama hastanesi ile 16 yerleşkede eğitim ve öğretime devam eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ege Bölgesi'nin en büyük 3 üniversitesinden biridir.
Celal Bayar Üniversitesi Fakülteler
Manisa - Tıp Fakültesi
Manisa - Fen-Edebiyat Fakültesi
Manisa - Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Manisa - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Manisa - İletişim Fakültesi
Manisa - Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Manisa - İlahiyat Fakültesi
Manisa - Mühendislik Fakültesi
Manisa - İşletme Fakültesi
Manisa - Spor Bilimleri Fakültesi
Manisa - Sağlık Bilimleri Fakültesi
Demirci - Eğitim Fakültesi
Turgutlu - Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
Salihli - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Okullar
Tütün Eksperliği Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Meslek Yüksek Okulları
Ahmetli - Ahmetli Meslek Yüksek Okulu
Akhisar - Akhisar Meslek Yüksek Okulu
Alaşehir - Alaşehir Meslek Yüksek Okulu
Demirci - Demirci Meslek Yüksek Okulu
Gördes - Gördes Meslek Yüksek Okulu
Kırkağaç - Kırkağaç Meslek Yüksek Okulu
Köprübaşı - Köprübaşı Meslek Yüksek Okulu
Kula - Kula Meslek Yüksek Okulu
Manisa - Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Salihli - Salihli Meslek Yüksek Okulu
Sarıgöl - Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu
Saruhanlı - Saruhanlı Meslek Yüksek Okulu
Manisa - Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Soma - Soma Meslek Yüksek Okulu
Turgutlu - Turgutlu Meslek Yüksek Okulu
Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Okullar
Tütün Eksperliği Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Celal Bayar Üniversitesi Enstitüler
Fen Bilimleri Enstitüü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü