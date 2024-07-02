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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları 2024 Başarı sırası

13:15 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 13:28 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
<p>Celal Bayar Üniversitesi taban puanı, başarı sıralaması</p>
Celal Bayar Üniversitesi taban puanı, başarı sıralaması

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), 2024 yılında lisans programlarına kabul edilecek öğrenci adayları için taban puanları ve başarı sıralamaları merak konusu. Bu yazıda, MCBÜ'nün en güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını sizlerle paylaşacağız. İşte Manisa Celal Bayar Üniversitesi taban puanları ön lisans ve lisans ile ikinci öğretim başarı sıralaması.

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), 2024 yılı lisans programlarına kabul edilecek öğrenci adayları için taban puanları ve başarı sıralamaları bu üniversiteyi tercih edecek adaylar tarafından araştırılıyor. MCBÜ'nün tüm lisans programlarına ait taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM-YÖK tarafından güncel taban puanları yayınlanmakta. İşte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları ve başarı sıralaması.

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YÖK ATLAS MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYIN

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), 1992 yılında kurulan devlet üniversitesidir. Üniversite, Ege Bölgesi'nin en büyük 3 üniversitesinden biridir ve 15 fakülte, 2 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 23 araştırma uygulama merkezi, 1 araştırma ve uygulama hastanesi ile 16 yerleşkede eğitim ve öğretime devam eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ege Bölgesi'nin en büyük 3 üniversitesinden biridir.

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Celal Bayar Üniversitesi Fakülteler

Manisa - Tıp Fakültesi

Manisa - Fen-Edebiyat Fakültesi

Manisa - Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Manisa - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Manisa - İletişim Fakültesi

Manisa - Uygulamalı Bilimler Fakültesi

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Manisa - İlahiyat Fakültesi

Manisa - Mühendislik Fakültesi

Manisa - İşletme Fakültesi

Manisa - Spor Bilimleri Fakültesi 

Manisa - Sağlık Bilimleri Fakültesi

Demirci - Eğitim Fakültesi

Turgutlu - Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi

Salihli - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

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Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Okullar

Tütün Eksperliği Yüksekokulu 

Yabancı Diller Yüksekokulu

Meslek Yüksek Okulları

Ahmetli - Ahmetli Meslek Yüksek Okulu

Akhisar - Akhisar Meslek Yüksek Okulu

Alaşehir - Alaşehir Meslek Yüksek Okulu

Demirci - Demirci Meslek Yüksek Okulu

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Gördes - Gördes Meslek Yüksek Okulu

Kırkağaç - Kırkağaç Meslek Yüksek Okulu

Köprübaşı - Köprübaşı Meslek Yüksek Okulu

Kula - Kula Meslek Yüksek Okulu

Manisa - Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Salihli - Salihli Meslek Yüksek Okulu

Sarıgöl - Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu

Saruhanlı - Saruhanlı Meslek Yüksek Okulu

Manisa - Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Soma - Soma Meslek Yüksek Okulu

Turgutlu - Turgutlu Meslek Yüksek Okulu


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Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Okullar

Tütün Eksperliği Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

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Celal Bayar Üniversitesi Enstitüler

Fen Bilimleri Enstitüü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü





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#Celal Bayar Üniversitesi başarı sıralaması
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