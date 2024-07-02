Manisa Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları 2024 Başarı sırası

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), 2024 yılı lisans programlarına kabul edilecek öğrenci adayları için taban puanları ve başarı sıralamaları bu üniversiteyi tercih edecek adaylar tarafından araştırılıyor. MCBÜ'nün tüm lisans programlarına ait taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM-YÖK tarafından güncel taban puanları yayınlanmakta. İşte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları ve başarı sıralaması.