ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

8/11/2025, Cumartesi
AA
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 65 azaldı.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 65 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ekim-7 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 414’te sabit kaldı.

Öte yandan, perşembe gününü 63,33 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 63,38 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 59,43 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 59,76 dolar seviyesinde tamamlamıştı.



