Ağabeyinin şehit olduğu Gabar Dağı'nda petrol üretiminde çalışmaya başladı

Bilik, "Ağabeyim, 7 jandarma ile köyümüzden Gabar'ın Yılantepe mevkisine operasyona çıktı. Pusuya düştüler. Ağabeyim şehit oldu. Vücuduna 17 tane mermi isabet etmişti. Terörün yoğunlaşmasıyla birlikte her şeyin değiştiği. 1994 yılında bir akşam yemeğinde sofrada oturuyorduk. Cami hoparlöründen bir ses geldi; 'Bu akşam köyü boşaltmazsanız terör köyü yakıp yıkacak.' Soframızı bıraktık, gecenin karanlığında köyü boşalttık. Ağlama sesleri, bağırma sesleri; ne zaman, nerede bize silah sıkacaklar korkusu. O korkuyu, o çektiğimiz sefaleti hiçbir zaman unutmuyorum. Ağabeyimin şehit düştüğü bölgede bugün sondaj kuleleri yükseliyor. Ağabeyim bu topraklar için canını feda etti. Ağabeyimin şehit olduğu yerde, şimdi Naim Süleymanoğlu kulesi görev yapıyor. Şu an Gabar’da silah sesleri, çatışma sesleri değil sondaj kulelerinin sesleri yükseliyor. Artık bu topraklarda korku yok. Üretim var, umut var. Gurur duyuyorum" dedi.