Gabar Dağı’nın gizli hazinesi görenleri şaşırtıyor

Gezgin olarak birçok yeri gezdiğini ve bu güzellikten mahrum kaldığı için üzgün olduğun ifade eden Devran Mola, "Milattan önce 2 bin 500 yıllara dayanan bir mağa şeklinde apartman odacıklar söz konusu. Daha önde gerek ev olarak gerek medrese olarak, diğer yaşam alanları olarak kullanmışlar. Büyük bir bölümü tahripten dolayı yıkılmasına rağmen halen apartman etkisini gösteriyor" dedi.