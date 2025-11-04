Gabar Dağı’nın gizli hazinesi görenleri şaşırtıyor

Şırnak’ın Gabar Dağı eteklerinde yer alan ve halk arasında "7 katlı apartman mağara" olarak anılan tarihi yerleşim yeri hem doğaseverlerin hem de tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.
Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin köyü sınırlarında yer alan Gabar Dağı’nın Kırkağaç mevkisinde dikkat çekici bir doğal oluşum bulunuyor. Dağın sarp kayalıklarına oyulmuş bu eşsiz yapı, yedi farklı katmandan oluşan ve birbirine bağlı odacıklarıyla dikkat çekiyor.
Yapı, yöre halkı tarafından “Ulya Şeyhan” olarak adlandırılıyor. Ancak yerel halk arasında “7 katlı apartman mağara” ismiyle de biliniyor. Bu ismin verilme nedeni, mağaranın katlı yapısının modern apartmanları andırması olarak ifade ediliyor.
Mağaranın içinde yaşam alanlarının yanı sıra ibadet ve eğitim amacıyla kullanılmış bölümler de bulunuyor. Bölgede yüzlerce mağaranın bulunması nedeniyle halk arasında manevi bir öneme sahip olan bu alan, doğa yürüyüşçüleri ve fotoğrafçılar için popüler hale gelirken, keşif tutkunlarına görsel bir şölen sunuyor.
Gezgin olarak birçok yeri gezdiğini ve bu güzellikten mahrum kaldığı için üzgün olduğun ifade eden Devran Mola, "Milattan önce 2 bin 500 yıllara dayanan bir mağa şeklinde apartman odacıklar söz konusu. Daha önde gerek ev olarak gerek medrese olarak, diğer yaşam alanları olarak kullanmışlar. Büyük bir bölümü tahripten dolayı yıkılmasına rağmen halen apartman etkisini gösteriyor" dedi.
Dilovan Mete ise ’’Şırnak’ın doğal güzelliklerinden her zaman mahrum bırakıldık. Böyle tarihi yerlere yeni 2 yıldır görmeye başladık. Burada hem apartman mağaralarını gezdik. Şırnak bölgesinin birçok tarihi yerleri oraların gelip görülmesi gereken alanlar. Buranın doğal güzellikleri var, dağın temiz havasını alıyoruz. Burada arkadaş gruplarımızla beraber doğa yürüyüşü yaptık. Piknik tadında geziler düzenledik, gelip görülmesi gerekilen bir yer’’ diye konuştu.
Tarihi yerleri gezmek için kulüp kurduklarını ve bu şekilde bölgeyi tanımak isteyen turistleri gezdirdiklerini aktaran Metin Baykara, apartman mağaraları bölgesini doğa severler için yürüyüş ve rota haline getirdiklerini ifade etti.