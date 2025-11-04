Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Gabar Dağı’nın gizli hazinesi görenleri şaşırtıyor

Gabar Dağı’nın gizli hazinesi görenleri şaşırtıyor

15:234/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Şırnak’ın Gabar Dağı eteklerinde yer alan ve halk arasında "7 katlı apartman mağara" olarak anılan tarihi yerleşim yeri hem doğaseverlerin hem de tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin köyü sınırlarında yer alan Gabar Dağı’nın Kırkağaç mevkisinde dikkat çekici bir doğal oluşum bulunuyor. Dağın sarp kayalıklarına oyulmuş bu eşsiz yapı, yedi farklı katmandan oluşan ve birbirine bağlı odacıklarıyla dikkat çekiyor.

Yapı, yöre halkı tarafından “Ulya Şeyhan” olarak adlandırılıyor. Ancak yerel halk arasında “7 katlı apartman mağara” ismiyle de biliniyor. Bu ismin verilme nedeni, mağaranın katlı yapısının modern apartmanları andırması olarak ifade ediliyor.

Mağaranın içinde yaşam alanlarının yanı sıra ibadet ve eğitim amacıyla kullanılmış bölümler de bulunuyor. Bölgede yüzlerce mağaranın bulunması nedeniyle halk arasında manevi bir öneme sahip olan bu alan, doğa yürüyüşçüleri ve fotoğrafçılar için popüler hale gelirken, keşif tutkunlarına görsel bir şölen sunuyor.

Gezgin olarak birçok yeri gezdiğini ve bu güzellikten mahrum kaldığı için üzgün olduğun ifade eden Devran Mola, "Milattan önce 2 bin 500 yıllara dayanan bir mağa şeklinde apartman odacıklar söz konusu. Daha önde gerek ev olarak gerek medrese olarak, diğer yaşam alanları olarak kullanmışlar. Büyük bir bölümü tahripten dolayı yıkılmasına rağmen halen apartman etkisini gösteriyor" dedi.

Dilovan Mete ise ’’Şırnak’ın doğal güzelliklerinden her zaman mahrum bırakıldık. Böyle tarihi yerlere yeni 2 yıldır görmeye başladık. Burada hem apartman mağaralarını gezdik. Şırnak bölgesinin birçok tarihi yerleri oraların gelip görülmesi gereken alanlar. Buranın doğal güzellikleri var, dağın temiz havasını alıyoruz. Burada arkadaş gruplarımızla beraber doğa yürüyüşü yaptık. Piknik tadında geziler düzenledik, gelip görülmesi gerekilen bir yer’’ diye konuştu.

Tarihi yerleri gezmek için kulüp kurduklarını ve bu şekilde bölgeyi tanımak isteyen turistleri gezdirdiklerini aktaran Metin Baykara, apartman mağaraları bölgesini doğa severler için yürüyüş ve rota haline getirdiklerini ifade etti.

#Şırnak
#Gabar
#Güçlükonak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En düşük emekli maaşı için zam ışığı yandı: İlk tahmin geldi! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?