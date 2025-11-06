Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 26,6 azaldı

Yeni Şafak
15:596/11/2025, Perşembe
AA
Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 azalarak 888,6 milyar rubleye (yaklaşık 10,9 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirlerinin ocak-ekim döneminde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 21,4 azalarak 7,5 trilyon rubleye düştüğü belirtildi.


Petrol ve doğal gaz gelirlerinin ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,6 azalarak 888,6 milyar rubleye gerilediği bilgisine yer verilen açıklamada, temmuzda petrol ve doğal gazdan planlanandan daha fazla gelir kaybı yaşandığı ifade edildi.


Öte yandan, gelirlerin ekimde önceki aya kıyasla yüzde 52,6 artması dikkati çekti. Analistler, söz konusu yükselişin ana gerekçesi olarak enerji şirketlerinin vergi yükümlülüklerindeki artışa işaret etti.


Batılı ülkeler, Rus petrol ve doğal gaz sektörüne kapsamlı yaptırımlar uygularken Rusya da enerji ihracatı için başta Asya olmak üzere farklı bölgelerde alternatif pazarlardaki payını artırmaya çalışıyor.



