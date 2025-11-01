Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 6 azaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 6 azaldı

10:001/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Son verilere göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 6 azaldı.
Son verilere göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 6 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Son verilere göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 6 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verilerine göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Ekim'de bir önceki haftaya göre 6 azalarak 414'e geriledi.


ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 65 azaldı.


Öte yandan, perşembe gününü 64,01 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 64,57 dolar seviyesinde tamamladı.


Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,69 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 60,13 dolar seviyesinde tamamlamıştı.




#Baker Hughes
#Brent
#WTI
#ABD
#petrol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İnfaz düzenlemesi 11. yargı paketi çıktı mı, TBMM'ye geldi mi?