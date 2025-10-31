ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya saldırı yapmayı düşünmediklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik bir saldırı planı içinde oldukları iddiasının doğru olmadığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Vaşington'dan Florida'ya giderken, uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Trump, Amerikan medyasına yansıyan ve ABD ordusunun Venezuela'daki askeri tesislere yönelik bir saldırı hazırlığı içinde olduğu iddiasına ilişkin haberi doğrulamadı.
ABD Başkanı, "Venezuela'ya saldırmayı düşünüp düşünmediği" yönündeki bir soruya, "Hayır." diye yanıt verdi.
#ABD
#Donald Trump
#Venezuela