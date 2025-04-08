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AKSUNGUR bir başarı daha: Hedefi tam isabet vurdu

AKSUNGUR bir başarı daha: Hedefi tam isabet vurdu

15:198/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
DHA
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AKSUNGUR hedefi tam isabetle böyle vurdu.
AKSUNGUR hedefi tam isabetle böyle vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen insansız hava aracı AKSUNGUR, test uçuşunda hedefi tam isabet vurdu.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu sosyal medya hesabı üzerinden millî motor ile test uçuşunu gerçekleştiren insansız hava aracı AKSUNGUR'a ilişkin video paylaştı. AKSUNGUR'un ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabet vurduğunu belirten Demiroğlu, "Bu başarı, millî savunma sanayiimizin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor ve Türkiye'nin savunma alanındaki bağımsızlık yolculuğuna güç katıyor" dedi.





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