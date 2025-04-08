AKSUNGUR bir başarı daha: Hedefi tam isabet vurdu

İnsansız hava aracımız AKSUNGUR göğsümüzü kabartan yeni bir başarıya imza attı. Millî motor ile test uçuşunu gerçekleştiren AKSUNGUR, @aselsan üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabet vurdu. Bu başarı, millî savunma sanayiimizin geldiği noktayı bir kez daha… pic.twitter.com/0Y2cFzAmeW

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu sosyal medya hesabı üzerinden millî motor ile test uçuşunu gerçekleştiren insansız hava aracı AKSUNGUR'a ilişkin video paylaştı. AKSUNGUR'un ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabet vurduğunu belirten Demiroğlu, "Bu başarı, millî savunma sanayiimizin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor ve Türkiye'nin savunma alanındaki bağımsızlık yolculuğuna güç katıyor" dedi.