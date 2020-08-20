Borsada son durum: Son 3 haftanın en yüksek kapanışı 'Müjde' açıklamasından sonra borsa 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.126,80 puanla 30 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını yaptı. Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla iki gündür dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, bugün enerji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1.131,70 puana kadar yükseldi.

Haber Merkezi 20 Ağustos 2020, 18:30 Son Güncelleme: 20 Ağustos 2020, 18:39 AA