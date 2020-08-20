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Ekonomi Müjde açıklamasından sonra borsa 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsada son durum: Son 3 haftanın en yüksek kapanışı

'Müjde' açıklamasından sonra borsa 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.126,80 puanla 30 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını yaptı. Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla iki gündür dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, bugün enerji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1.131,70 puana kadar yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,09 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,98 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,89 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

'Müjde' borsayı olumlu etkiledi

  • Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla iki gündür dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, bugün enerji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1.131,70 puana kadar yükseldi.

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Gözler Erdoğan'ın açıklamasında olacak

  • Analistler, yarın Erdoğan'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını, yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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