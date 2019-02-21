Ekonomi Toshibaya 27 milyar dolarlık yatırım
İŞ DÜNYASI

Toshiba’ya 2.7 milyar dolarlık yatırım

Japonya Kalkınma Bankası’nın (DBJ) Toshiba’ya 2.7 milyar dolar yatırım yapacağı duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
Toshiba üretim merkezi.
Toshiba üretim merkezi.

Nikkei Asian Review’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Toshiba’ya DBJ’nin 2.7 milyarlık yatırımına ek olarak Japonya Yenilik Ağı Derneği de şirkete yatırım yapmayı planlıyor.

Devlete bağlı olan iki kurumun potansiyel yatırımlarına ilişkin açıklamalar, Toshiba Memory’nin bu yılın içinde düzenlenmesi beklenen halka arzı öncesinde ve bir bölüm şirket hisselerinin bazı Japonya, ABD ve Güney Kore şirketleri ile ABD’li özel sermaye fonu Bain Capital’e satışından aylar sonra yapılmış oldu.

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