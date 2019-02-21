Ekonomi KDV iadesi müjdesi 10 günde tamamlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Berat Albayrak: KDV iadeleri 10 günde tamamlanacak

KDV iadesi müjdesi: 10 günde tamamlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlemenin müjdesini verdi. Bakan Albayrak iade sürecinde mükelleflerde aranan şartlara ilişkin de sosyal medya hesabı üzerinden bir grafik paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KDV iadelerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı:
"Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun"

YÜZDE 50'Sİ 10 GÜNDE ÖDENECEK

Bakan Albayrak'ın duyurduğu KDV iadelerinin çok daha hızlı ödenmesini sağlayacak sistemle KDV iadelerinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50'si 10 gün içerisinde mükelleflerin hesabına yatırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından KDV iade sürecine ilişkin bir grafik paylaştı.

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