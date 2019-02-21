KDV iadesi müjdesi: 10 günde tamamlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KDV iadelerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı:
"Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun"
YÜZDE 50'Sİ 10 GÜNDE ÖDENECEK
Bakan Albayrak'ın duyurduğu KDV iadelerinin çok daha hızlı ödenmesini sağlayacak sistemle KDV iadelerinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50'si 10 gün içerisinde mükelleflerin hesabına yatırılacak.