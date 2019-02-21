KDV iadesi müjdesi: 10 günde tamamlanacak

Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: Jandarma'ya 27 bin personel alacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nda düzenlenen 2018 yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Soylu burada yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını" söyledi.