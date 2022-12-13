Ekonomi Türkiyenin lider motor şirketi TEI TF10000 motorunun lansmanını yaptı
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye'nin lider motor şirketi TEI TF10000 motorunun lansmanını yaptı

Türkiye’nin lider motor şirketi TEI, Türkiye’nin alanındaki en muhtevalı etkinliği Türkiye İnovasyon Haftası’nda TEI-TF10000 motorunun lansmanını yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Türkiyenin lider motor şirketi TEI TF10000 motorunun lansmanını yaptı
TF10000 motorunu

12-13 Aralık tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen, inovasyon alanında Türkiye’nin en muhtevalı etkinliği Türkiye İnovasyon Haftası’na Türkiye’nin en güçlü milli motoru damga vurdu.

TEI tarafından tasarlanan TEI-TF10000 motorunun lansmanı, etkinlikte gerçekleştirdi. KIZILELMA sınıfındaki muharip insansız sistemlerinde, hızlı hücumbotlarda, enerji santrallerinde ve bölgesel yolcu uçaklarında kullanılabilecek ve askeri bir turbofan motoru olarak tasarlanan TEI-TF10000 motoru; Millî Muharip Uçak’ın motoruna giden yolda TEI ve Türkiye için önemli bir teknoloji kazanımı ve gösterimi motoru. Motor, çekirdeğinden türetilecek farklı konfigürasyonlarla ATAK-2 gibi ağır sınıf helikopterlere de itki çözümü sunabilecek. TEI-TF6000’in üzerine eklenen artyakıcı modülüye birlikte 10 bin libre itki üretecek motorun birebir ölçekli “mock-up”ı ilk defa ilgilileriyle buluştu.

İHA

8 yılda 11 milli motor üretildi: Yerli motorla sınıf atladık
EKONOMİ
8 yılda 11 milli motor üretildi: Yerli motorla sınıf atladık

Etkinliğin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşirken, açılış töreninde TEI, “Stratejik Partner” ödülüne layık görüldü.

Bu sene "İnovasyonun Yeni Yüzyılı" konseptiyle düzenlenen etkinlikte TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, sektörden önemli isimlerin yer aldığı "Savunma Endüstrisinin Yükselen Yıldızı Türkiye" konulu panele katıldı.

Binlerce yıldır saklı tutuluyordu

Binlerce yıldır saklı tutuluyordu

Tek tek ortaya çıkarıldı: Bir şehrin tarihini değiştirecek.
Dev kapışma

Dev kapışma

​Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak.
Der Spiegelin darbe ikiyüzlülüğü: Almanyada farklı Türkiyede farklı

​Köşeye sıkışan FETÖ'den firar talimatı.

Üretim beklentileri aştı: Yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Sürü halinde görüntülendiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.