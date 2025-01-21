Kırmızı kart olmadı sokağa inecekler

İhracattaki yükselişi sürdürülebilir kılmak için milli ticaret filomuzu kuralım

Bölgesel çatışmaların kara ve deniz yollarını etkilemesi, küresel dış ticaretteki taşıma maliyetlerini artırdı. Çin gibi ülkeler; özel sektörle iş birliği içinde ulusal deniz filosunu kurarak, krizlerden en az zararla çıkmaya çalışıyor. Asya devi, bu gücünü maliyet artışlarını en aza indirmek ve ihracatçıyı desteklemek için de kullanıyor. Devletin öncülüğünde orta vadede kurulacak milli ticaret filosunun, geçen yıl 262 milyar dolar ihracat yapan ülkemizin performansına katkı sunacağı ifade ediliyor. Öte yandan; Trump döneminde şiddetlenecek ticaret savaşlarında, Türkiye'nin mevzi kazanması için bu konunun önemine dikkat çekiliyor. İhracatçılar ise, gemi filosu fikrine tam destek veriyor.



