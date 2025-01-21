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Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İhracattaki yükselişi sürdürülebilir kılmak için milli ticaret filomuzu kuralım
Bölgesel çatışmaların kara ve deniz yollarını etkilemesi, küresel dış ticaretteki taşıma maliyetlerini artırdı. Çin gibi ülkeler; özel sektörle iş birliği içinde ulusal deniz filosunu kurarak, krizlerden en az zararla çıkmaya çalışıyor. Asya devi, bu gücünü maliyet artışlarını en aza indirmek ve ihracatçıyı desteklemek için de kullanıyor. Devletin öncülüğünde orta vadede kurulacak milli ticaret filosunun, geçen yıl 262 milyar dolar ihracat yapan ülkemizin performansına katkı sunacağı ifade ediliyor. Öte yandan; Trump döneminde şiddetlenecek ticaret savaşlarında, Türkiye'nin mevzi kazanması için bu konunun önemine dikkat çekiliyor. İhracatçılar ise, gemi filosu fikrine tam destek veriyor.
Kırmızı kart olmadı sokağa inecekler
Yolsuzlukları para kuleleriyle resmedilir hale gelen, yönettiği belediyelerin imkânlarını halka hizmet yerine menfaat şebekelerine peşkeş çeken, hatta bazı belediyelerde işi teröre desteğe kadar vardıran CHP, yargı duvarına çarpınca ne yapacağını şaşırdı.
Galatasaray Kiev karşısında ilk peşinde
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, Ukrayna temsilcilerine karşı ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Üst turu garantileyen sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta saat 18.30’da başlayacak maçtan galibiyetle ayrılıp, ilk 8 iddiasına da sağlam adımlarla yürümeyi hedefliyor.