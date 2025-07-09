Kırşehir'de içme suyu skandalı: Su kesintilerinin ve musluklardan çamur akmasının nedeni ortaya çıktı

Toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orman ise, "O kuyuların hepsi çalışırsa hepsini arıtmaya vermek zorundayız. Ancak arıtmalarımız yetersiz. Şehre şu an arıtmadan su veriyoruz. Kırşehir geneline 801 litre su veriyoruz, bunun sadece 180 litresini arıtmadan geçiriyoruz. Geri kalan kısmı şehir için büyük tehlike" ifadelerini kullandı.



