Dünyanın en iyi savaş uçakları belli oldu: İlk sırada bakın kim var?

2025 yılı, askeri havacılıkta bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçecek. Ortadoğu’da artan gerilimle birlikte, en iyi savaş uçakları yeniden dikkat çekiyor. Hız, manevra kabiliyeti ve gizlilik özellikleriyle öne çıkan bu uçaklar, modern savaş alanlarının kritik unsurları haline gelecek. Gelişen teknolojiyle birlikte, hava üstünlüğünü koruma ve bölgesel güvenliği sağlama amacıyla kullanılan bu uçaklar, askeri stratejilerin merkezinde yer almaya devam edecek.

1 /11 Dünyanın en iyi savaş uçakları 2025 yılında yeniden sıralandı. Hız, gizlilik ve üstün manevra kabiliyetleriyle dikkat çeken bu uçaklar, askeri havacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. İşte 2025 yılına damga vurması beklenen dünyanın en iyi savaş uçakları...

2 /11 ​İŞTE 2025 YILINDA DÜNYANIN EN İYİ 10 SAVAŞ UÇAĞI! 10) SAAB JAS 39 GRIPEN | İSVEÇ Onuncu sırada SAAB JAS 39 Gripen var. Hafif, çevik ve maliyet açısından avantajlı olan bu savaş uçağı, hızlı konuşlandırma için ideal. Zorlu hava koşullarında başarılı olan Gripen, gelişmiş aviyonikleri ve STOL (kısa kalkış ve iniş) yeteneğiyle dikkat çekiyor.

3 /11 9) MIG-31BM | RUSYA Mach 2.8 hıza ulaşabilen bu uçak, uzun menzilli bir önleyici olarak tanınıyor. Güçlü radar sistemi sayesinde birden fazla hedefi aynı anda tespit edip, onlara angaje olabiliyor.

4 /11 8) EUROFIGHTER TYPHOON | AVRUPA Sekiz numarada Avrupa’nın ortak projesi Eurofighter Typhoon bulunuyor. Hem hava üstünlüğü sağlama hem de kara saldırı görevlerinde kullanılabilen bu çok rollü uçak, çevikliği ve küresel konuşlanma kabiliyetiyle öne çıkıyor.

5 /11 7) SU-35 | RUSYA Yedinci sırada Rusya yapımı Su-35 var. Gelişmiş itki vektörleme motorları ve üst düzey radar sistemleri sayesinde bu çok rollü savaş uçağı, hem hava-hava hem de hava-kara muharebesinde üstünlük sağlıyor.

6 /11 6) DASSAULT RAFALE | FRANSA Altı numarada Fransız Dassault Rafale yer alıyor. Çok rollü bir savaş uçağı olan Rafale, hava üstünlüğü ve taarruz görevlerinde başarıyla kullanılabilir ve uçak gemilerinde de görev alabilir.

7 /11 5) BOEING F/A-18E/F SUPER HORNET | ABD Beşinci sırada ABD Donanması’na ait F/A-18E/F Super Hornet var. Çok rollü ve gemi konuşlu bu savaş uçağı, dayanıklılığı ve geniş görev yelpazesi ile tanınıyor.

8 /11 4) CHENGDU J-20 | ÇİN Dödüncü sırada Çin’in Chengdu J-20’si bulunuyor. Gizlilik özellikleri taşıyan bu beşinci nesil savaş uçağı, uzun menzilli çatışmalar için tasarlandı ve Batılı savaş uçaklarına ciddi bir rakip.

9 /11 3) SU-57 | RUSYA Üç numarada Rusya’nın ilk beşinci nesil savaş uçağı olan Su-57 yer alıyor. Süper seyir yeteneği, gelişmiş radar sistemi ve yüksek çevikliği sayesinde Su-57, hava-hava ve uzun menzilli çatışmalarda üstünlük sağlıyor.

10 /11 2) LOCKHEED MARTIN F-35 LIGHTNING II | ABD İkinci sırada Amerikan F-35 Lightning II var. Delta kanatlı bu savaş uçağı, yüksek durumsal farkındalık ve hem kara hem de gemi tabanlı operasyon yetenekleri ile öne çıkıyor.