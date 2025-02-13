Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz yılın Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını yayınladı. Bu verilerle birlikte yabancı nüfus oranı en çok artan 15 şehir de belli oldu. Rapora göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun %48,3'ünü erkekler, %51,7'sini kadınlar oluşturdu. Peki hangi şehirde ne kadar yabancı yaşıyor? İşte Türkiye'de yabancı nüfusu en çok artan iller.

1 /8 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları açıklandı. Türkiye'de yabancı nüfusu en çok artan iller belli oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde Türkiye sınırları içinde ikamet eden yabancı uyruklu kişiler kapsandı.

TÜİK'in resmi internet adresinde (tuik.gov.tr) yayımladığı bilgilere göre; Yabancı uyruklu nüfus kapsamında; referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirilmiştir.

2 /8 TÜRKİYE'DE EN FAZLA YABANCI NÜFUSA SAHİP 15 İL

İlk sırada 562.806 kişi ile İstanbul yer aldı. Sırasıyla Ankara (133.181) ve Antalya (120.103) takip etti.







3 /8 Dördüncü sırada 57.256 kişi ile Bursa, beşinci sırada Mersin (52.813) altıncı sırada İzmir (39.551) yer aldı.











4 /8 Konya, 26.713 kişi ile yedinci sırada yer alırken onu Sakarya (25.467) ve Muğla (24.760) takip etti.







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Onuncu sırada Eskişehir (24.180) yer aldı. On birinci sırada Yalova (22.836) on ikinci sırada Samsun (17.695) yer aldı.

6 /8 Kocaeli 17.608 kişi ile on üçüncü sırada yer alırken onu Kayseri (17.071) ve Aksaray (15.514) takip etti.









7 /8 Grafikte, 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre yabancı nüfusun en yoğun olduğu iller sıralı şekilde gösterilmektedir. İstanbul en yüksek yabancı nüfusa sahipken, onu Ankara, Antalya ve diğer şehirler takip etmektedir.