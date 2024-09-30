logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Fransa milli takımında şok ayrılık: Milli takım kariyerini noktaladı!

Fransa milli takımında şok ayrılık: Milli takım kariyerini noktaladı!

14:0930/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fransa milli takımının vazgeçilmez oyunlarından Antoine Griezmann, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Milli takım formasıyla birçok başarılara imza atan yıldız futbolcu 137 maça çıktı ve 44 gol kaydetti. Peki, Antoine Griezmann Fransa milli takımını neden bıraktı? İşte detaylar.

Fransa'nın golcü futbolcusu Antoine Griezmann, 10 ve 137 maçın ardından milli takım kariyerini noktaladığını resmen açıkladı.

Antoine Griezmann Fransa milli takımını neden bıraktı? 


33 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Bugün, Fransa Milli Takımı'ndan emekli olduğumu derin bir duyguyla duyuruyorum. 

Zorluklar, başarılar ve unutulmaz anlarla dolu 10 muhteşem yılın ardından, artık yeni nesile yer açma zamanı geldi. Bu formayı giymek bir onur ve ayrıcalıktı.

Mart 2014'ten Eylül ayına kadar, olağanüstü takım arkadaşlarımla birlikte inanılmaz anlar yaşama şansına sahip oldum.


Hepimizin hafızasında sonsuza dek kalacak zaferler paylaştık. Bu değerli anılar için hepinize teşekkür ederim.


Ayrıca, her zaman yanımda olan taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Tutkunuz, coşkunuz ve sadakatiniz benim için gerçek bir enerji kaynağı oldu.


Fransa Milli Takımı'nın teknik ekibine ve tüm görünmeyen destekçilere de kocaman teşekkürler. Son olarak, koçuma teşekkür ediyorum; uluslararası kariyerim boyunca gösterdiğiniz güven ve destek, benim sporcu olarak gelişimimde çok önemliydi.


Fransa Milli Takımı'ndan ayrılırken derin bir gurur ve minnet duygusu taşıyorum. Ülkemizi temsil etme onurunu yaşadım ve dünya şampiyonu olma gibi olağanüstü anları deneyimledim. 

Mavi takımı tutkuyla takip etmeye ve bana çok şey veren bu takıma destek olmaya devam edeceğim. Geleceğin parlak olduğuna inanıyorum.


Yeni neslin parlamasını dört gözle bekliyorum. Hepinize sevginiz ve desteğiniz için büyük bir teşekkür. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.


#Antoine Griezmann
#Fransa Milli Takımı
#Atletico Madrid

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?