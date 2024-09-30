Fransa milli takımının vazgeçilmez oyunlarından Antoine Griezmann, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Milli takım formasıyla birçok başarılara imza atan yıldız futbolcu 137 maça çıktı ve 44 gol kaydetti. Peki, Antoine Griezmann Fransa milli takımını neden bıraktı? İşte detaylar.
Fransa'nın golcü futbolcusu Antoine Griezmann, 10 ve 137 maçın ardından milli takım kariyerini noktaladığını resmen açıkladı.
Antoine Griezmann Fransa milli takımını neden bıraktı?
33 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Bugün, Fransa Milli Takımı'ndan emekli olduğumu derin bir duyguyla duyuruyorum.
Zorluklar, başarılar ve unutulmaz anlarla dolu 10 muhteşem yılın ardından, artık yeni nesile yer açma zamanı geldi. Bu formayı giymek bir onur ve ayrıcalıktı.
Mart 2014'ten Eylül ayına kadar, olağanüstü takım arkadaşlarımla birlikte inanılmaz anlar yaşama şansına sahip oldum.
Hepimizin hafızasında sonsuza dek kalacak zaferler paylaştık. Bu değerli anılar için hepinize teşekkür ederim.
Ayrıca, her zaman yanımda olan taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Tutkunuz, coşkunuz ve sadakatiniz benim için gerçek bir enerji kaynağı oldu.
Fransa Milli Takımı'nın teknik ekibine ve tüm görünmeyen destekçilere de kocaman teşekkürler. Son olarak, koçuma teşekkür ediyorum; uluslararası kariyerim boyunca gösterdiğiniz güven ve destek, benim sporcu olarak gelişimimde çok önemliydi.
Fransa Milli Takımı'ndan ayrılırken derin bir gurur ve minnet duygusu taşıyorum. Ülkemizi temsil etme onurunu yaşadım ve dünya şampiyonu olma gibi olağanüstü anları deneyimledim.
Mavi takımı tutkuyla takip etmeye ve bana çok şey veren bu takıma destek olmaya devam edeceğim. Geleceğin parlak olduğuna inanıyorum.
Yeni neslin parlamasını dört gözle bekliyorum. Hepinize sevginiz ve desteğiniz için büyük bir teşekkür. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.