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Avustralyalı Milos Degenek'ten olay açıklama! Türkiye'yi hafife aldı

Avustralyalı Milos Degenek'ten olay açıklama! Türkiye'yi hafife aldı

14:2012/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
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A Milli Futbol Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçına pazar günü çıkacak Avustralya'nın deneyimli savunma oyuncusu Milos Degenek, ay-yıldızlı ekiple ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın çıkacağı ilk maç Avustralya olacak. Ay yıldızlıların 24 yıl sonra yaşayacağı kupa heyecanı öncesinde Avustralya'da forma giyen Milos Degenek'in açıklamaları dikkat çekti.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakibi Avustralya'nın deneyimli oyuncusu Milos Degenek, iki takımı kıyasladı. Sözcü'de yer alan habere göre tecrübeli savunmacı, Avustralya kadrosunun Dünya Kupası deneyimi açısından Türkiye'nin önünde olduğunu söyledi.

A Milli Takım'ın pazar günü karşılaşacağı Avustralya'da tecrübeli futbolcu, iki takım arasındaki en önemli farkın Dünya Kupası tecrübesi olduğunu savundu.

A Milli Takım'daki oyuncuların henüz hiç Dünya Kupası deneyimi yaşamadığını ifade eden Degenek, "Türkiye'de 26 oyuncunun hiçbirisi daha önce Dünya Kupası deneyimi yaşamadı. Bizden ise 9 oyuncunun Dünya Kupası deneyimi var. Bu konuda onlardan deneyimliyiz." diye konuştu.

Degenek ayrıca, "Bence Türkiye'nin üzerinde büyük bir baskı var çünkü 2002'den beri Dünya Kupası'na katılmadılar. Onlar için büyük bir umut ve büyük bir baskı var, ama biz kesinlikle bu maça hazırız" dedi.

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