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Fikret Orman'dan adaylık açıklaması: 'Beşiktaş başkan arıyorsa...'

Fikret Orman'dan adaylık açıklaması: 'Beşiktaş başkan arıyorsa...'

22:0027/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski başkanlarından Fikret Orman, siyah-beyazlılarda gerçekleşen istifaların ardından açıklamalarda bulundu. Orman, adaylık iddialarına da açıklık getirdi.

Beşiktaş Kulübü'nde futbol şube görevinden istifa eden Hasan Arat'ın ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Eski başkanlardan Fikret Orman, yaşananların ardından gazeteci Ertan Süzgün'e açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlılardaki son duruma değinen Orman, "Beşiktaş'ta şu anda kaotik bir durum var. Bu kaotik durum nereye gidecek, görmek lazım." dedi.

"Aday olacak mısınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi; "Beşiktaş, başkan arıyorsa; Beşiktaş'ta başkan adayı çok. Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğu zaman, bir icraat yapılabilir."

#Fikret Orman
#Beşiktaş
#Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul

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