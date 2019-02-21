Gündem 21 Şubat 2019 Perşembe gün sonu haberleri
İSTANBUL

​21 Şubat 2019 Perşembe gününün en önemli gelişmeleri ve haberleri

21 Şubat 2019 Perşembe gün sonu haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan riskli bina uyarısı: Kiranızı biz vereceğiz. Maliye Bakanı Albayrak, mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlemenin müjdesini verdi. Çiftçilere mazot ve gübre ödemeleri yarın başlıyor. Afrin'de PKK hücreleri bombalı araç saldırısı düzenledi, bir çocuk öldü, 20 sivil yaralandı. 21 Şubat 2019 Perşembe gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
21 Şubat 2019 Perşembe gün sonu haberleri
21 Şubat 2019 Perşembe gün sonu haberleri
  • Çiftçilere mazot ve gübre ödemeleri yarın başlıyor
  • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarından itibaren başlanacağını ve çiftçilere toplamda 2,9 milyar liralık ödeme yapılacağını açıkladı.

Çiftçilere mazot ve gübre ödemeleri yarın başlıyor
EKONOMİ
Çiftçilere mazot ve gübre ödemeleri yarın başlıyor
  • Erdoğan: Riskli yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz
  • Manisa'da düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, riskli yapıların tahliyesine ilişkin "Bu kaçak yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz, biz de oralarda TOKİ olarak süratle sağlam, güvenilir binalar yapalım. Ben dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle zemin + 4, bilemediniz zemin + 5 kat binalarla işi sağlam yapalım. Bu konuda halkımdan destek bekliyorum, yardım bekliyorum." dedi.

Erdoğan: Riskli yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz
GÜNDEM
Erdoğan: Riskli yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz
  • Soyer'in Erbakan iddianamesi: Darbeyi kutsadı Milli Görüş’ü yargıladı
  • 12 Eylül'ün sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanan merhum Necmettin Erbakan hakkındaki iddianamede dönemin savcısı Nurettin Soyer'in imzasını taşıyor. 4 yıl hapse mahkum edilen Erbakan ile 33 MSP'li hakkındaki iddianameye göre Soyer, Sultan 2. Abdülhamit Han'ın portresini bile delil saymış. Soyer, iddianamede ayrıca 12 Eylül darbesinden 'büyük harekat', 'kutsal görev' olarak bahsetmiş.

Soyer'in Erbakan iddianamesi: Darbeyi kutsadı Milli Görüş’ü yargıladı
GÜNDEM
Soyer'in Erbakan iddianamesi: Darbeyi kutsadı Milli Görüş’ü yargıladı
  • Vatikan'da 'taciz' zirvesi: Papa 190 piskoposu çağırdı
  • Dünya genelinden 190 piskopos ve prelates, kiliselerde rahiplerin çocuklara, rahibelere ve yetişkinlere cinsel tacizde bulunmasına bir çözüm bulmak üzere bugün Papa Fransis’in çağrısı üzerine Vatikan’da toplandı. Papa, burada yaptığı açıklamada, "Kilise mensuplarının, 'çocukları cinsel istismarı' belasıyla başa çıkmalıyız" dedi.

Vatikan'da 'taciz' zirvesi: Papa 190 piskoposu çağırdı
DÜNYA
Vatikan'da 'taciz' zirvesi: Papa 190 piskoposu çağırdı
  • KDV'de iade müjdesi: 10 günde tamamlanacak
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlemenin müjdesini verdi. Bakan Albayrak iade sürecinde mükelleflerde aranan şartlara ilişkin de sosyal medya hesabı üzerinden bir grafik paylaştı.

KDV'de iade müjdesi: 10 günde tamamlanacak
EKONOMİ
KDV'de iade müjdesi: 10 günde tamamlanacak
  • VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdi
  • Vakıfbank, konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. VakıfBank, kısa bir süre önce de KOBİ'lere sunduğu özel kredi paketleriyle faiz oranlarında indirime gitmişti.

VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdi
EKONOMİ
VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdi
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı: 85 konut hasar gördü
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün akşam meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı: 85 konut hasar gördü
GÜNDEM
Çevre ve Şehircilik Bakanı: 85 konut hasar gördü
  • Darbecilerin sıkıyönetim komutanı da üç maymunu oynadı
  • FETÖ'nün sözde 'yurtta sulh konseyi'nce Denizli'de sıkıyönetim komutanı ilan edilen eski tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır, FETÖ'nün darbe girişiminin başarılı olması için Ankara'ya göndermeyi planladığı askeri birliklerin Çardak Havalimanı'na intikaline ilişkin verdiği emri mahkemede inkar etti. Özbakır, kışladan çıkan askerlerin Çardak Havalimanı'na intikalinin Ege Ordusu Komutanlığına haber verilmesine engel olduğuna ilişkin tespite rağmen farklı savunmalar yaparak mahkemeyi yanıltmaya çalıştı.

Darbecilerin sıkıyönetim komutanı da üç maymunu oynadı
GÜNDEM
Darbecilerin sıkıyönetim komutanı da üç maymunu oynadı
  • Kıbrıs etrafında iki gemiyle sondaja başlanıyor
  • Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamayacağına dikkat çekerek buna müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaj çalışmaları başlanacağını açıkladı.

Kıbrıs etrafında iki gemiyle sondaja başlanıyor
EKONOMİ
Kıbrıs etrafında iki gemiyle sondaja başlanıyor

Aç olduğunu söyleyen gence herkes yardım etmek istedi
OYNAT 00:59
Aç olduğunu söyleyen gence herkes yardım etmek istedi
YouTube kanalı The Boss tarafından yapılan sosyal deneyde bir genç alışveriş merkezinde yemek yiyen insanlara 'aç' olduğunu hissettirdi. Kameraya çekildiğinden habersiz birçok insan yemek ısmarlamak için ısrarcı oldu.
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Kızların kavgası pes dedirtti: Yerlerde sürüklediler!
OYNAT 01:02
Kızların kavgası pes dedirtti: Yerlerde sürüklediler!
Aydın Didim'de bir sokakta kız öğrenciler arasındaki kavga pes dedirtti. Ortaokul çağındaki üç kız öğrenci, bir kız öğrenciyi köşeye sıkıştırıp feci şekilde dayak atarken, bir kız ise olayı cep telefonuyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı.
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Selam vermeyince uyaran yaşlı adamı tokatladı
OYNAT 01:59
Selam vermeyince uyaran yaşlı adamı tokatladı
Düzce'de 95 yaşındaki Mustafa Necati Erdem, selam vermeyen gençleri uyarırken, beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Gençlerden biri yaşlı adamı tokatlarken, Mustafa Necati Erdem aldığı darbe ile yere yığıldı.
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40 yıl emek verdi: Türk mûsıkî tarihini aydınlattı
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Türk makam müziğinin tüm detayları, bestekâr ve akademisyen Gönül Paçacı Tunçay’ın ilk cilt halinde yayımlanan “Neşriyât-ı Mûsıkî: Osmanlı Müziğini Okumak isimli eserinde inceleniyor. Tunçay bunu yaparken Tanburî Cemil Bey, Udî İsmail Sami Bey ve Udî Mehmed Fahri Bey gibi ustaların hayat öykülerine başvuruyor, Anadolu türkülerinden kantolar ve ilahilere, mehterhâne notalarından yabancı kayıtlar, mecmualar ve kuramlara kadar yararlanıyor.
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VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) tarafından okura sunulan bu eşsiz başucu kaynağı, Osmanlı mûsıkîsinin değişim sürecini yayınlar üzerinden ele alıyor, her ayrıntıyı kapsamlı bir şekilde değerlendiriyor.
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Tunçay, Türk müziğinin dinleme, dinleyerek ezberleme, hafızada toplanan birikimle ses ve saz talim ile icrasına uygun bir yapıda olduğunu söylüyor. Tunçay, şöyle devam ediyor: “… Osmanlı müziğinin uzun zamanlar boyunca şifahen aktarılan, hafızadan hafızaya geçen ve doğal frekanslara dayalı aralıklarla çeşni ve makamlardan temellenen yapısı, kendi içinde sonra derece gelişkin ve bütünlüklüdür. Teorisinin geçmişten itibaren sınırlı kaynaklarda, az sayıda müzisyence ele alınmış olmasını da, bu yapının sonucu olarak değerlendirebiliriz.”
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Çalışmayı hazırlarken birçok kaynaktan, tarihi kayıttanarşivden yararlanan Tunçay, güfte mecmuaların, eserlerin mevcudiyetinden haberdar olabileceğimiz, makam ve usullerini öğrenebileceğimiz ilk basamak oluşuna dikkat çekiyor. Bilinen basılı en kapsamlı güfte mecmuası Hânende, en eski güfte mecmuası ise 1852’de yayımlanan Mecmua-i Şarkı: “Müziğin yazılması ve yayılmasının bir ileri aşaması olan basılı müzik malzemeleri için 19’uncu yüzyılın ortalarına kadar zaman geçmesi gerekecekti.”
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Tunçay’ın belirttiğine göre, 30’uncu Osmanlı Padişahı II. Mahmud mehterhâneyi lağvetti, Batı tarzı bir bando yapılanmasını destekledi, İtalya’dan müzik hocaları getirdi, çalışmalar neticesinde de geleneksel müzik üzerinde mühim bir etki gerçekleşti. Tunçay, “Batının porteli notasının Osmanlı’ya girmesi, ordu kanalı üzerinden merkezi bir tercihle gerçekleşmiş olmakla birlikte, bu iki mûsıkinin kavramsal ve yapısal farklarının karşılıklı ya da yumuşak bir ifadeyle bir arada varolmaya çalıştığı bir süreç başlamıştır” sözlerini kaydediyor. “Türk müziğinin daha yoğun ve yaygın yaşayan tarafının icra olmasına rağmen, özellikle sesin kaydedilebildiği tarihlerden, yani 19’uncu yüzyıl sonlarından öncesinin daha muğlak bir birikim olduğunu söyleyebiliriz” diyen Tunçay, ancak müziğimiz hafızaya ve birebir meşk yoluyla aktarıma dayandığından, eserlerin değişme, dönüşme ve anonimleşme ihtimalini sürekli göz önünde tutmak gerektiğini vurguluyor.
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Gönül Paçacı Tunçay’ın iki ciltlik dev çalışması “Neşriyât-ı Mûsıkî: Osmanlı Müziğini Okumak, mûsıkî tarihimizi aydınlatan emsalsiz bir kaynak. Osmanlı mûsıkîsinin evrelerini mevcut yayınlarla beraber öncesi ve sonrasıyla detaylandırıyor, bu doğrultuda her ayrıntıya kulak veriyor.
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Künye - Kitap: Neşriyât-ı Mûsıkî: Osmanlı Müziğini Okumak - 2 Cilt - Yazar: Gönül Paçacı Tunçay - Yayınevi: VakıfBank Kültür Yayınları - Sayfa sayısı: 1020
40 yıl emek verdi: Türk mûsıkî tarihini aydınlattı
Bestekâr ve akademisyen Gönül Paçacı Tunçay'ın Türk makam müziğinin bilinmeyenlerini anlattığı “Neşriyât-ı Mûsıkî: Osmanlı Müziğini Okumak", iki cilt halinde VakıfBank Kültür Yayınları aracılığıyla okurla buluşuyor. Bu kapsamlı eser Tunçay'ın 40 yıllık emeğinin ürünü ve tarihi kayıtlar, yayınlar, güfte mecmuaları, nota defterleri, kuramlar ile musikişinasların yaşamları üzerinden mûsıkî serüvenimizi aydınlatıyor.
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Keşfettikleri bitkiye Aziz Sancar'ın adını verdiler
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Geleneksel Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Murat Koç öncülüğünde yapılan çalışmalarda, Afyonkarahisar’ın İncehisar ilçesinde halk arasında havalotu olarak isimlendirilen bolanthus cinsine ait yeni bitki türü keşfedildi.
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Ekolog Prof.Dr. Ergin Hamzaoğlu ve moleküler biyolog Doç.Dr. İlker Büyük’ün katkılarıyla yürütülen çalışmalarda keşfedilen endemik bitkiye, Nobel ödüllü bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar’a atfen bolanthus aziz-sancarii ismi verildi.
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Doç.Dr. Murat Koç, bolanthus grubunun 10 farklı türü bulunduğunu söyledi. Volkanik kayalar arasında buldukları bitkinin ise dünyada görülmemiş bir tür olduğunu anlatan Koç, keşfedilen bitkiyi Aziz Sancar’a atfetmek istediklerini belirtti.
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Koç, Oldukça dik duran bir bitkiydi ve aklımıza bilim camiasındaki duruşuyla Aziz Sancar geldi. Ekip arkadaşlarımızla 'Aziz Sancar' isminin bu türe yakışacağına karar verdik diye konuştu.
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Bundan sonraki süreçte bitkinin alternatif tıp alanında kullanılabilirliğini araştıracaklarını dile getiren Koç, İlaç olma potansiyeli yüksek ama değerleri ve sonuçları elde ettikten sonra net şeyler söyleyebiliriz. dedi.
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Rektör Prof. Dr. Metin Doğan ise merkezde 2015’ten beri ilaç materyalleri ve bitkisel tedavilerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapıldığını söyledi.
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﻿﻿Araştırmalar sırasında, bu uygulamalara uygun bir bitki türünün keşfedildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:
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Türk bilim insanlarının bu bitki türünü bulması gurur verici. Hem gelecek kuşaklara, gençlere örnek olması hem de dünyada Türk biliminin gelmiş olduğu noktayı göstermek açısından bitkiye Aziz Sancar’ın adını vermeyi uygun gördük. Bu, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bir bilim adamına vefa borcu olarak da düşünülebilir.
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Aziz Sancar kimdir? Prof.Dr. Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştı.
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Keşfettikleri bitkiye Aziz Sancar'ın adını verdiler
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi, Afyonkarahisar'da bulunan yeni bitki türüne, Nobel ödüllü bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar'ın adını verdi. Rektör Prof.Dr. Metin Doğan "Türk biliminin geldiği noktayı göstermek açısından bitkiye Sancar'ın adını vermeyi uygun gördük. Bu, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bilim adamına vefa borcu olarak da düşünülebilir" dedi.
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6 yıl bekledikten sonra 2 bin TL'ye satılıyor
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Önceleri inşaat işçiliği yapan Sadık Sağlam, 30 yaşındayken Adapazarı'nda Trabzonlu Sabri Uzun ile tanıştı. İlk başlarda hobi olarak bağlama çalmayı öğrenmek için Sabri Uzun'un yanına giden Sağlam daha sonra ustasının yanında saz ve bağlama yapmaya başladı. Ustasından öğrendiği saz ve bağlama yapımına önceleri kendisine yapmak için başlayan Sağlam, yaklaşık 35 yıldır bu işi meslek edindi.
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Saz ve bağlama yapımının zahmetli ve emek isteyen bir uğraş olduğunu ifade eden Sadık Sağlam bu işi severek yaptığı için zahmetine katlandığını söyledi. Kaliteli bir sazın ağacının yaklaşık 6 yıl kuruması için bekletilmesi gerektiğini vurgulayan Sağlam Kaliteli bir saz 1 aydan önce çıkmaz, 5-6 sene de kuruması bekletildikten sonra hazır hale gelir. Ağacı ne kadar bekletirsen saz o kadar güzel olur açıklamasında bulundu.
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En iyi saz ve bağlamanın dut ağacından yapıldığının altını çizen Sadık Sağlam, 6 yıl bekledikten sonra ağacın kabasını oyuyoruz. Daha sonra sonra tuzlu suya atarak 1 buçuk ay bekletiyoruz. Böylece ağaç acı suyunu atmış oluyor, yani ağaç tuzlu suda fırınlanmış oluyor. Ardından tekrar yavaş yavaş kabasını alıyoruz dedi.
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Oyma sazları genellikle dut ağacından yaptığını söyleyen Sağlam, Bunun yanında ardıç, maun gibi ağaçlar da kullanılıyor. Burada saz öğrenmek isteyen öğrencilere de yardımcı oluyorum, bazıları da geliyor sazın yapımında kaba işçiliğinde yardımcı oluyor ince işçiliğini ben yapıyorum. şeklinde konuştu.
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Yaptığı saz ve bağlamaların 300 liradan başladığını söyleyen Sadık Sağlam, iyi bir sazın 2 bin liraya mal olduğunu belirtti.
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Saz ustası: İyi bir saz için 6 yıl beklemek gerekiyor
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Saz ustası: İyi bir saz için 6 yıl beklemek gerekiyor
6 yıl bekledikten sonra 2 bin TL'ye satılıyor
Bursa'da 35 yıl önce hobi olarak başladığı bağlama tutkusunu mesleğe çeviren 65 yaşındaki Sadık Sağlam, 35 yıldır enstrüman yapım işiyle uğraşıyor. Özellikle saz üzerinde ustalaşan Sağlam, kütük halinde kesilen dut ağaçlarını ince ince işleyerek 1 ayda saz haline getiriyor. Kesilen ağaçların aşığa ulaşmasının sabır gerektirdiğini belirten Sağlam “Yeni bir sazın işçiliği 1 ay sürüyor, ancak güzel bir sazın 6 yıl beklemesi gerekiyor" dedi.
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21 Şubat 2019 Perşembe gün sonu haberleri

Riskli binaları boşaltın

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