21 Şubat 2019 Perşembe gününün en önemli gelişmeleri ve haberleri
21 Şubat 2019 Perşembe gün sonu haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan riskli bina uyarısı: Kiranızı biz vereceğiz. Maliye Bakanı Albayrak, mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlemenin müjdesini verdi. Çiftçilere mazot ve gübre ödemeleri yarın başlıyor. Afrin'de PKK hücreleri bombalı araç saldırısı düzenledi, bir çocuk öldü, 20 sivil yaralandı. 21 Şubat 2019 Perşembe gününün öne çıkan haberlerini derledik.
Çiftçilere mazot ve gübre ödemeleri yarın başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarından itibaren başlanacağını ve çiftçilere toplamda 2,9 milyar liralık ödeme yapılacağını açıkladı.
Erdoğan: Riskli yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz
Manisa'da düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, riskli yapıların tahliyesine ilişkin "Bu kaçak yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz, biz de oralarda TOKİ olarak süratle sağlam, güvenilir binalar yapalım. Ben dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle zemin + 4, bilemediniz zemin + 5 kat binalarla işi sağlam yapalım. Bu konuda halkımdan destek bekliyorum, yardım bekliyorum." dedi.
Soyer'in Erbakan iddianamesi: Darbeyi kutsadı Milli Görüş’ü yargıladı
12 Eylül'ün sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanan merhum Necmettin Erbakan hakkındaki iddianamede dönemin savcısı Nurettin Soyer'in imzasını taşıyor. 4 yıl hapse mahkum edilen Erbakan ile 33 MSP'li hakkındaki iddianameye göre Soyer, Sultan 2. Abdülhamit Han'ın portresini bile delil saymış. Soyer, iddianamede ayrıca 12 Eylül darbesinden 'büyük harekat', 'kutsal görev' olarak bahsetmiş.
Vatikan'da 'taciz' zirvesi: Papa 190 piskoposu çağırdı
Dünya genelinden 190 piskopos ve prelates, kiliselerde rahiplerin çocuklara, rahibelere ve yetişkinlere cinsel tacizde bulunmasına bir çözüm bulmak üzere bugün Papa Fransis’in çağrısı üzerine Vatikan’da toplandı. Papa, burada yaptığı açıklamada, "Kilise mensuplarının, 'çocukları cinsel istismarı' belasıyla başa çıkmalıyız" dedi.
KDV'de iade müjdesi: 10 günde tamamlanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlemenin müjdesini verdi. Bakan Albayrak iade sürecinde mükelleflerde aranan şartlara ilişkin de sosyal medya hesabı üzerinden bir grafik paylaştı.
VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdi
Vakıfbank, konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. VakıfBank, kısa bir süre önce de KOBİ'lere sunduğu özel kredi paketleriyle faiz oranlarında indirime gitmişti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı: 85 konut hasar gördü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün akşam meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü." dedi.
Darbecilerin sıkıyönetim komutanı da üç maymunu oynadı
FETÖ'nün sözde 'yurtta sulh konseyi'nce Denizli'de sıkıyönetim komutanı ilan edilen eski tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır, FETÖ'nün darbe girişiminin başarılı olması için Ankara'ya göndermeyi planladığı askeri birliklerin Çardak Havalimanı'na intikaline ilişkin verdiği emri mahkemede inkar etti. Özbakır, kışladan çıkan askerlerin Çardak Havalimanı'na intikalinin Ege Ordusu Komutanlığına haber verilmesine engel olduğuna ilişkin tespite rağmen farklı savunmalar yaparak mahkemeyi yanıltmaya çalıştı.
Kıbrıs etrafında iki gemiyle sondaja başlanıyor
Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamayacağına dikkat çekerek buna müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaj çalışmaları başlanacağını açıkladı.