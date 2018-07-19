28 günlük askerliğin detayları belli oldu

Bedelli askerlikle ilgili AK Parti'nin yaptığı açıklamada yer alan '28 gün zorunlu askerlik' şartı bedelliden yararlanmak isteyenler yüz binlerce asker adayının en merak ettiği konulardan biri olmuştu.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, bedelliden yararlanacak adayların 28 gün boyunca neler yapacağına dair açıklamalarda bulundu.

"Daha çok teorik eğitim olacak"

"Bu bedellinin öncekilerden farkı, 28 gün askerlik eğitimi olması" diyen Bostancı, şöyle devam etti:

"Bu eğitimi de askeri eğitim olarak değil, daha çok teorik eğitim olarak görmek gerekir. 28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye'nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocalar dersler verecek."

Bedelli askerlikten faydalanan adayların 28. günde yemin ederek tezkerelerini almalarını bekleniyor.

Bedelli askerler ücretsiz izinli sayılacak

Hatırlanacağı üzere AK Parti geçtiğimiz Meclis'e sunulan bedelli askerlik ile ilgili teklifini sunmuştu.

Teklife göre, yaş 25 ücret 15 bin TL olarak belirlenirken, adayların 28 gün boyunca silah altına alınacağı açıklanmıştı.

AK Parti'nin teklifine göre bedelli askerlikten 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanları kapsıyor.

Türkiye'de 30 yıl içinde 5 kez uygulanan bedelli askerlik yeniden gündemde! İşte bugüne dek yaşanan süreçlerin kısa özeti👆 #bedelliaskerlik #Türkiye #gündem Yeni Şafak Gündem (@yenisafakgundem)'in paylaştığı bir gönderi ( 4 Haz, 2018, 2:54öö PDT )

Bedelli askerlikle ilgili en çok merak edilen konu, çalışanların bedelli askerliği nasıl yapacağıydı. Muş, bedelli askerlik yapanların ücretsiz izinli sayılacağını belirtti.

Bedellide 25 yaş formülünün sebebi belli oldu

AK Parti'nin bedelli askerlik teklifinde detaylar belli oldu. Bedelli askerlik teklifinde yaş sınırının 25 olması için gerekçe olarak TSK'nın ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı gösterildi.

GÜNDEM Bedelli askerlik teklifi Meclis'te

Bedelli askerlik başvurusu nereye yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşıyorsanız bedelli askerlik başvurunuzu askerlik şubelerine, ülke dışında iseniz konsolosluklara şahsen yapmanız gerekir. Bedelli askerlik başvurusu vekaletle veya posta ile yapma şansınız yok. Şahsen yapmalısınız. Başvuru yapan kişiye ödemesi gereken tutar ve ödemenin yapılacağı banka bilgilerini barındıran bir belge verilir.

Bedelli askerlik yapmak isteyen kişi bu belge ile beraber bankaya gidip ödemeyi gerçekleştirir. Ödemenin yapıldığına dair bir asıl olmak üzere toplam üç nüsha dekontu, bedelli askerlik başvurusunu yaptığı yere götürür.

Bedelli askerlik ödemesi zamanında yapılmazsa ne olur?

Kişinin bedelli askerlik yapabilmesi için gereken şartları taşımadığı anlaşılırsa, kişi ödeme yapmaktan vazgeçerse veya ilgili ödeme zamanında yapılmazsa bu kişi bedelli askerlik kapsamının dışına alınır. Bedelli askerlik kapsamı dışına alınan kişi önceden yapmış olduğu ödemeyi alabilmek için dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Geri ödeme başvurusu, ödeme yaptıktan itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.