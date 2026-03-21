29 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 139 şüpheli yakalandı

15:3221/03/2026, Cumartesi
IHA
DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon
29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından 29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendiği duyuruldu. Operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Haklarında aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliler, son 2 haftadır süren operasyonlarda yakalandı. 14’ü tutuklandı. 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 29 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, MİT başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."



MSÜ SINAV SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: MSÜ SINAV sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?