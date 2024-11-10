'5 bin dolarlık villa' haberine bakanlıktan jet yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakan Mehmet Şimşek'in geceliği 5 bin dolar olan villada kalacağı" haberine yönelik bir açıklama yayınladı. İddiaların asılsız olduğu ve Bakan Şimşek'e yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü bildirildi.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nın Antalya'da bir otelde, 150 milyon liralık 3 bin kişilik organizasyon düzenlediğini, geceliği 5 bin dolar olan villa tipi odasının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ayrıldığını öne sürmüş, söz konusu iddialar Sözcü tarafından haberleştirilmişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu haberler üzerine yaptığı açıklamada, "Bakan Mehmet Şimşek'in geceliği 5 bin dolar olan villada kalacağı" iddialarının "tamamen asılsız ve bir algı operasyonu" olduğunu belirtti.
Açıklamada, şöyle denildi:
- "Sayın Bakanımızın etkinliğe son gün katılacağı iddiası tamamen asılsız olup böyle bir katılım kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca Sayın Bakanımız, prensip olarak kurum çalıştaylarında asla konaklamamaktadır.
- Bu çerçevede Sayın Bakanımız, haberde belirtilenin aksine o tarihlerde G-20 toplantıları için Brezilya’da olacaktır. Tarafımızdan doğruluğu teyit edilmeden ve yalnızca algı yaratmak amacıyla yapılan bu tarz haberciliği kınıyoruz."