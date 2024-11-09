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Mehmet Öntürk'ten 'geldim diye izne çıktılar' diyen İmamoğlu'na yanıt: Beni kendinizle karıştırdınız

Mehmet Öntürk'ten 'geldim diye izne çıktılar' diyen İmamoğlu'na yanıt: Beni kendinizle karıştırdınız

Hüseyin Berk
19:489/11/2024, Cumartesi
G: 9/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Mehmet Öntürk - Ekrem İmamoğlu
Mehmet Öntürk - Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'da yaptığı konuşmada, şehrin vali ve belediye başkanını hedef alıp, "Biz geldik diye izne çıktılar" dedi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, İmamoğlu'na verdiği yanıtta, "Bey beni kendinizle karıştırdınız zannediyorum. Ne Roma ne Paris ne Londra ne de dünyanın farklı bir yerinde bambaşka gündemler peşindeyim." deyip Hatayspor'un maçını izlediğini aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'da bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehrin valisi ve belediye başkanını hedef aldı.

"Biz geldik diye izne çıktılar"
diyen İmamoğlu'na yanıt Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ten geldi.

"Ne Paris ne Londra'dayım"

X hesabından İBB Başkanı'na yanıt veren Öntürk,
"Ekrem Bey beni kendinizle karıştırdınız zannediyorum. Ne Roma ne Paris ne Londra ne de dünyanın farklı bir yerinde bambaşka gündemler peşindeyim."
ifadelerini kullandı.
"Gecem ve gündüzümle Hatay’ımdayım. Size de tavsiye ederim."
diyen Öntürk, bahse konu vakitte Hatayspor'un Gaziantep FK ile oynadığı Süper Lig mücadelesinde olduğunu söyledi.


#Mehmet Öntürk
#Hatay
#Ekrem İmamoğlu

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