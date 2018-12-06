AK Parti Kırşehir'de Yaşar Bahçeci ile yola devam dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında, Kırşehir Belediye Başkanlığına Yaşar Bahçeci'nin aday gösterildiğini açıkladı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Kırşehir Belediye Başkanı adayının halen iki dönemdir bu görevi sürdüren Yaşar Bahçeci olduğunu belirtti.

Aslan, "2004 yılından beri AK belediyeciliği sürdürdüğümüz Kırşehir'de, 31 Mart'taki yerel seçimlerde de başkanlığı kazanarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni projeler, yeni yatırımlarla başkanımız Yaşar Bahçeci'nin hizmetlerine devam etmesi için teşkilatımızla var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Yaşar Bahçeci kimdir?

1975 yılında Kırşehir'de doğan Bahçeci, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Niğde Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden 1997 yılında mezun olan Bahçeci, yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirdi.

İş hayatına Van ve Bitlis'te özel bir şirkete ait şantiyede mühendis olarak başlayan Bahçeci, askerlik görevinin ardından 2000 yılında Kırşehir'de mühendislik bürosu açtı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nın kurucu üyeleri arasında yer alan Yaşar Bahçeci, il sekreteri olarak yönetimde görev yaptı. Bahçeci, bir süre TBMM'de AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın danışmanlığını sürdürdü.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı görevinden istifa ederek, 2009 yılındaki yerel seçimlerde Kırşehir Belediye Başkanı adayı olan Yaşar Bahçeci, seçimin ardından bu göreve seçildi. Bahçeci, 2014 yılındaki yerel seçimlerde de Belediye Başkanlığını yeniden kazanarak, bu görevine devam ediyor.

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Evli ve bir kız babası olan Yaşar Bahçeci, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanlığını da yürütüyor.