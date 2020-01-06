AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünde gerçekleştirilen Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun (TGSP) İkinci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Kurtulmuş konuşmasında, "Terör örgütleri üzerinden vekalet savaşlarının gelişmesiyle dünyada terör bir dış politika aracı haline gelmiştir. Bütün bunların sonucu olarak da Orta Doğu coğrafyası kanlı bir satranç tahtasına döndürüldü" ifadelerini kullandı.