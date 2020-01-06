AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya açıklaması: Türk askeri Libya'ya ayak bastı mı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK ve MKYK sonrası yaptığı açıklamada kadına karşı şiddet konusunun ele alındığını ve bu konuda karşı kullanılan dile dikkat çekti. Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Hükümet adına aile bakanımız oradaydı. Bütün şehitlerimize aynı tören uygulanmaktadır, farklılık yoktur.
Her zaman kendileriyle olduğumuzu ifade ediyoruz. Anneliğin ideolojisi olmaz, annelerin siyaseti olmaz. Kalbi olan herkesin kenetlenmesi ve herkesin destek vermesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.
Kadına şiddet konusu
Bunun bir siyasetin üzerine düşen kısımları var tabii kültürel, ahlaki duyarlılıkların artırılması için yapılması gerekenler var. 75 maddelik bir eylem planı ortaya kondu. Parti olarak önemsiyoruz. Devlet içerisindeki kurumların görüşleri alınarak bu noktada ortaya konulmuş bir eylem planıdır. Bu konu sürekli takip etmemiz gereken bir konu. Emniyet ve jandarma personeline bu konuda eğitim veriliyor.
Kadına karşı gereken saygıyı göstermeyen dili gündelik hayat içerisinde fazlasıyla görüyoruz. Mücadelenin buradan yürütülmesi gerekiyor.
Kasım Süleymani'ya suikast
Bütün Orta Doğu coğrafyasındaki denklemi etkileyecek sonuçlar doğurdu. Irak sahası zaten gerilimin çok yoğunlaştığı sahaydı. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle birlikte İran ve ABD arasında gerginlik devam etmişti. Bu eylemden sonra İran'ın nükleer anlaşmadan tamamen çekildiğini duyurması sadece bölgeyi değil dünyayı da nasıl etkileyeceği açısından sembol bir açıklama olmuştur.
Irak dış müdahaleden arındırılmalı. Irak'ın geleceğine sadece Iraklılar karar vermelidir.
Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu.
Irak'ın, bölgemizin, dünyanın güvenliği ve istikrarı açısından olumsuz sonuçlar doğuracak gelişmeler tetiklenmiştir.
Saldırıyla yeni birtakım şiddet oluşumlarını önümüze getirebilecek safhaya geçildiği görülmektedir.
Libya tezkeresi
Libya'daki Sarrac hükümeti BM kararına dayanan meşru bir zeminde oturmaktadır. Bizim içimizde de bazı siyasi partiler çıkıyor ve Sarrac'ın radikal bir grubu temsil ettiğini söylüyorlar. Burayla sivil ölümlere, yıkımlara karşı bir sorumluluğumuz var.
Libya'da çatışma yoğunlaşması var. Hafter'e bağlı güçler çözüm çabalarına destek vermiyor. Libya ile imzaladığımız bu anlaşma Akdeniz'deki haklarımızın perçinlenmesidir.
Ateşkesin sağlamasına yönelik katkı için orada bulunacağız. Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomatik hem sahadaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Meşru hükümetin daveti üzerine bulunuyoruz. Biz meşru bir hükümeti desteklemek üzere oradayız. Kimse ile çatışmak üzere orada değiliz.
Davet çerçevesinde eğiteceği unsurlar olarak TSK orada bulunacaktır. Libya’da cihatçı denilebilecek tek yapı Hafter, ona da seküler diyorlar. Meşru yapıyı korumak isteyen unsurlara TSK tarafından bu eğitim verilecektir
Kanal İstanbul
Kanal İstanbul Projesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmiyor.
Askerimiz Libya'da mı?
- Şu aşamada hangi konumdalar sayıları nedir konusunda bilgi vermek doğru değil. Sayın Cumhurbaşkanımız bir korgeneralimiz olacağını söyledi. Hem askeri güvenlik hem de orada yapacağımız işler açısından.