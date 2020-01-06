AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya açıklaması: Türk askeri Libya'ya ayak bastı mı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK ve MKYK sonrası yaptığı açıklamada kadına karşı şiddet konusunun ele alındığını ve bu konuda karşı kullanılan dile dikkat çekti. Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Hükümet adına aile bakanımız oradaydı. Bütün şehitlerimize aynı tören uygulanmaktadır, farklılık yoktur.

Her zaman kendileriyle olduğumuzu ifade ediyoruz. Anneliğin ideolojisi olmaz, annelerin siyaseti olmaz. Kalbi olan herkesin kenetlenmesi ve herkesin destek vermesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Kadına şiddet konusu

Bunun bir siyasetin üzerine düşen kısımları var tabii kültürel, ahlaki duyarlılıkların artırılması için yapılması gerekenler var. 75 maddelik bir eylem planı ortaya kondu. Parti olarak önemsiyoruz. Devlet içerisindeki kurumların görüşleri alınarak bu noktada ortaya konulmuş bir eylem planıdır. Bu konu sürekli takip etmemiz gereken bir konu. Emniyet ve jandarma personeline bu konuda eğitim veriliyor.

Kadına karşı gereken saygıyı göstermeyen dili gündelik hayat içerisinde fazlasıyla görüyoruz. Mücadelenin buradan yürütülmesi gerekiyor.

OYNAT 04:18 İranlı general Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Trump'ın emriyle Bağdat'ta öldürülmesi bölgede henüz ilan edilmeyen bir savaşa kapı araladı. İlkokul mezunu bir inşaat işçiliğinden İran'ın en kritik askeri makamına ulaşan Kasım Süleymani kim ve neden bu kadar önemli? İran'ın Ortadoğu'daki gizli kolu Kasım Süleymani'yi anlattık: BiP'te paylaş

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Kasım Süleymani'ya suikast

Bütün Orta Doğu coğrafyasındaki denklemi etkileyecek sonuçlar doğurdu. Irak sahası zaten gerilimin çok yoğunlaştığı sahaydı. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle birlikte İran ve ABD arasında gerginlik devam etmişti. Bu eylemden sonra İran'ın nükleer anlaşmadan tamamen çekildiğini duyurması sadece bölgeyi değil dünyayı da nasıl etkileyeceği açısından sembol bir açıklama olmuştur.

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Irak dış müdahaleden arındırılmalı. Irak'ın geleceğine sadece Iraklılar karar vermelidir.

Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu.

Irak'ın, bölgemizin, dünyanın güvenliği ve istikrarı açısından olumsuz sonuçlar doğuracak gelişmeler tetiklenmiştir.

Saldırıyla yeni birtakım şiddet oluşumlarını önümüze getirebilecek safhaya geçildiği görülmektedir.

OYNAT 01:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bugüne kadar hiçbir yere davetsiz misafir olmadık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta önemli açıklamalarda bulundu. Libya konusuna değinen Erdoğan, 'Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz adımlarımızı buna göre atarız' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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Libya tezkeresi

Libya'daki Sarrac hükümeti BM kararına dayanan meşru bir zeminde oturmaktadır. Bizim içimizde de bazı siyasi partiler çıkıyor ve Sarrac'ın radikal bir grubu temsil ettiğini söylüyorlar. Burayla sivil ölümlere, yıkımlara karşı bir sorumluluğumuz var.

Libya'da çatışma yoğunlaşması var. Hafter'e bağlı güçler çözüm çabalarına destek vermiyor. Libya ile imzaladığımız bu anlaşma Akdeniz'deki haklarımızın perçinlenmesidir.

Ateşkesin sağlamasına yönelik katkı için orada bulunacağız. Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomatik hem sahadaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Meşru hükümetin daveti üzerine bulunuyoruz. Biz meşru bir hükümeti desteklemek üzere oradayız. Kimse ile çatışmak üzere orada değiliz.

Davet çerçevesinde eğiteceği unsurlar olarak TSK orada bulunacaktır. Libya’da cihatçı denilebilecek tek yapı Hafter, ona da seküler diyorlar. Meşru yapıyı korumak isteyen unsurlara TSK tarafından bu eğitim verilecektir

Kanal İstanbul

Kanal İstanbul Projesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmiyor.

Askerimiz Libya'da mı?