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POLİTİKA

AK Parti’den Akşener’e ‘baraj’ tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AK Parti’nin seçim barajını yükselteceğini iddia eden İyi Parti Genel Başkanı Akşener’e tepki göstererek, "Tahminler o kadar ölçüsüz ki, barajın yükseltilmesinden yana tutum ve tercih içinde olduğumuzu bile söylemekten çekinmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hayati Yazıcı
Hayati Yazıcı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bugün bir gazete röportajında AK Parti’nin seçim barajını yükselteceğini iddia eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi. Yazıcı yaptığı açıklamada, çalışmaların sona doğru ilerlediğini belirterek, “Tahminler o kadar ölçüsüz ki, barajın yükseltilmesinden yana tutum ve tercih içinde olduğumuzu bile söylemekten çekinmiyorlar” dedi.

  • Yazıcı, Akşener’in ‘bilgi kirliliği’ne katkı verdiğini de belirterek, “AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni güçlendirecek, ‘temsilde adalet’ ilkesini pekiştirecek ve demokratik siyasetimize katkı sağlayacak her türlü adımı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir dikkatle ve titizlikle atacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Yazıcı açıklamasında şunları söyledi:

“Ülkemiz 16 Nisan 2017 günü yapılan referandumu ile 150 yıldan bu yana tartışılan hükümet modeli değiştirilerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş yapmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerle birlikte bütün unsurlarıyla yürürlüğe girmiş, mevzuatımızda sisteme uyum sağlayıcı düzenlemeler için de çalışmalarımız devam etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu olarak çalışmaları son aşamaya doğru ilerletmiş bulunuyoruz.

Komisyonun çalışmaları ile yapılan değerlendirmelere baktığımızda açıklamaların gerçeği yansıtmayan bilgiler üzerinden yapıldığını üzülerek müşahede ediyoruz. Yapılan değerlendirmelerin yanlış, eksik bilgi veya yoruma dayalı olduğunu görüyoruz.

Çalışmalar tamamlanmadan yapılan yorumlar ve değerlendirmeler sadece ‘bilgi kirliliği’ni arttırmakta ve sağlıklı bir müzakere ortamından uzaklaşılmasına neden olmaktadır.

Komisyon çalışmalarımız tamamlandığında Cumhur İttifakı ortağımız MHP başta olmak üzere siyasi partilerle ve ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.

Bugün bir muhalefet partisi genel başkanının ‘Seçim barajını konuşan iktidar yolcu demektir’ açıklamasını da ‘bilgi kirliliği’ne katkı veren bir açıklama olarak değerlendirmek gerekir.

Tahminler o kadar ölçüsüz ki, barajın yükseltilmesinden yana tutum ve tercih içinde olduğumuzu bile söylemekten çekinmiyorlar.

Bu konularda Partimize atfen yapılan yorum ve değerlendirmeler bilgiye değil, tamamen zan ve tahmine dayalıdır.

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni güçlendirecek, ‘temsilde adalet’ ilkesini pekiştirecek ve demokratik siyasetimize katkı sağlayacak her türlü adımı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir dikkatle ve titizlikle atacaktır.”

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