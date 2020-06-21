Alkollü maganda dehşeti: Önce bekçiyi ezdi, sonra polis memurunun ayağını kırdı

Taşpazar mahallesinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde şüphe üzerine seyir halindeki Mustafa Ç. (32) idaresindeki 68 AAG 349 plakalı otomobil sürücüsüne ’dur’ ihtarında bulunuldu. Polisin ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü 500 metre ileride olaya müdahale etmek isteyen bekçi Mehmet Gökhan Kara’nın (27) üzerine otomobili sürerek çarpıp kaçtı.

OYNAT 00:40 Alkollü sürücü yaptığı kazayı sosyal medya üzerinden canlı yayınlamış Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan alkollü sürücünün kaza anını sosyal medya üzerinden canlı yayınladığı ortaya çıktı. Görüntülerde sürücünün müzik eşliğinde ilerlediği bulvarda önündeki araca hızla çarpması yer alıyor. BiP'te paylaş

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Emniyeti alarma geçirdi

Bacağından ve kaburgasından yaralanan bekçiye diğer meslektaşları tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, polis ekiplerinin anonsu üzerine Aksaray Emniyeti alarma geçti. Bekçiye çarpıp kaçtıktan sonra yapılan tüm uyarılara rağmen durmayan sürücü 20 dakika süren kovalama sonucu Yeni Sanayi Mahallesi’nde yakalandı.

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Polise de direndi

Yakalanma anında direnen alkollü sürücü polis memuru Neşet Güleç’in (35) ayağını kırdı. Diğer ekiplerin gelmesiyle birlikte güçlükle gözaltına alınan Mustafa Ç., Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sürücünün çarptığı bekçi olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, ayağı kırılan polis memuru hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

OYNAT 00:56 Kaza yapan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı Tekirdağ Çerkezköy'de aracıyla bariyerlere çarpan ve 2.36 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Selçuk Ç., polise zor anlar yaşattı. Hakkında cezai işlem uygulanan alkollü sürücü, polislere ceza yazmamaları için zorluk çıkardı. Görüntülerde Selçuk Ç.'nin, kendisini sakinleştirmeye çalışan polise, 'Sen kimsin, senin adın ne, seni şikayet edeceğim' gibi cümleler kullandığı görülüyor.

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Güçlükle gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirilen alkollü sürücü burada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Basın mensuplarının “Neden kaçtın?” sorusuna ise önce küfretti, sonra da “Ehliyetim yok lan ne olmuş?” diyerek cevap verdi.

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Uyuşturucu ticaretinden girdiği cezaevinden izinli çıkmış

Bekçiye otomobille çarpıp kaçan ve gözaltına alınmamak için bir polis memurunun da ayağını kıran alkollü sürücünün yakalanmasının ardından yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarında şahsın 22 Haziran 2019 tarihinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı, geçtiğimiz aylarda cezaevinden korona virüs önlemleri kapsamında izinli çıktığı öğrenildi.

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