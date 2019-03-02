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Ankara'da şaşkına çeviren görüntü: Sürücüler son anda fark etti - Ankara yerel haber

Ankara'da şaşkına çeviren görüntü: Sürücüler son anda fark etti     

Ankara Altındağ'da alkollü olduğu öğrenilen bir kişi yolun ortasına yatarak trafiği tehlikeye soktu. Ambulansa binmek istemeyen alkollü kişi sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Haber Merkezi AA
Yolun üzerine yatan şahsı son anda fark eden sürücüler ani fren yapmak durumunda kaldı.
Yolun üzerine yatan şahsı son anda fark eden sürücüler ani fren yapmak durumunda kaldı.

Altındağ'ın Anafartalar Mahallesi, Çankırı Caddesi'nde bir kişi yolun ortasında yaklaşık yarım saat yattı.

Yerde yatan ve alkollü olduğu öğrenilen kişiyi son anda fark eden sürücüler ani fren yapmak durumunda kaldı.

Çevredeki vatandaşların yerde yatan kişiyi yoldan kaldırma çabaları sonuçsuz kaldı.

  • Yoldan kalkmak istemeyen alkollü kişi, bir süre sonra yol kenarındaki kaldırıma oturtuldu, daha sonra tekrar yol ortasına yattı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Ambulansa binmesi için kişiyi ikna etmeye çalışan sağlık ekiplerinin girişimleri bir müddet sonuçsuz kaldı.

Sedyeye zorla bağlanan alkollü kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolun ortasına yatan adam trafiği tehlikeye soktu
OYNAT 00:30
Yolun ortasına yatan adam trafiği tehlikeye soktu
Ankara Altındağ'da alkollü olduğu öğrenilen bir kişi yolun ortasına yatarak trafiği tehlikeye soktu. Alkollü olduğu öğrenilen kişiyi son anda fark eden sürücüler ani fren yapmak durumunda kaldı. Çevredeki vatandaşların yerde yatan kişiyi yoldan kaldırma çabaları sonuçsuz kaldı.


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