Gündem Ankesörlü telefon operasyonu 25 gözaltı kararı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Ankesörlü telefon operasyonu: 25 gözaltı kararı - Son dakika haber

Ankesörlü telefon operasyonu: 25 gözaltı kararı

Konya merkezli 13 ilde ve KKTC'de yürütülen soruşturma kapsamında, askeri personelden sorumlu FETÖ üyelerinin ankesörlü telefonlardan irtibat kurduğu belirlenen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Konya merkezli 13 ilde ve KKTC'de yürütülen soruşturma kapsamında askeri personelden sorumlu FETÖ üyelerinin ankesörlü telefonlardan irtibat kurduğu belirlenen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından periyodik ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden 9'unun muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 13 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

827 hakim ve savcıya dava
GÜNDEM
827 hakim ve savcıya dava

Diyarbakır'da darbeci komutanlara müebbet
GÜNDEM
Diyarbakır'da darbeci komutanlara müebbet
/**/
Mersin'de 5 katlı bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bina çöktü

​Önceden boşaltılan binada ölü ve yaralı yok.
90 günlük süre başladı

90 günlük süre başladı

​Riskli binalar için belediyelere yazı gönderildi.
İlk kez Avrupa Yakası'na geçti

İlk kez Avrupa Yakası'na geçti

Gebze-Halkalı hattında seferler ​Mart'ın ilk haftasında başlıyor.
Soyer onu da yargılamış

Soyer onu da yargılamış

Nurettin Soyer'in, Milli Görüş davasında Erbakan'la birlikte Karamollaoğlu'nu da yargıladığı ortaya çıktı.
Savaşı sona erdirecek adım

Savaşı sona erdirecek adım

​6 başlıkta mutabakat zaptı oluşturacaklar.
46 artçı deprem oldu

46 artçı deprem oldu

​Çatlak binalarda risk var, halk geceyi sokakta geçirdi.
Avrupa'da çifte zafer olsun

Avrupa'da çifte zafer olsun

​Temsilcilerimiz Avrupa Ligi'nde tur peşinde.
AP'nin raporu yalanlarla dolu

AP'nin raporu yalanlarla dolu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan sert çıkış.

Afganistan sınırına Çin Seddi

Afganistan sınırına Çin Seddi

​Çin, ABD'ye karşı Tacikistan'ın Bedahşan bölgesinde askeri üs kurdu.
PKK tarife yükseltti

PKK tarife yükseltti

​Teröristlerin bombalı eylemler karşılığında 2 bin dolar aldıkları ortaya çıktı.
Ekibin de sicili bozuk

Ekibin de sicili bozuk

​Kılıç ile İlgezdi'nin listeleri kendileri gibi yolsuzluğa bulaşan isimlerle dolu.
Kadın ve çocukları derhal bırakın

Kadın ve çocukları derhal bırakın

​Esed zindanlarında işkence gören 7 bin mahkum için Vicdan Hareketi'nden çağrı geldi.
Kemal Karpat vefat etti

Kemal Karpat vefat etti

​Tarih alanında önemli eserler hazırlamıştı.
AB ile ticaretfazlası sinyali

AB ile ticaretfazlası sinyali

​2018'de açığını 1,2 milyar avroya kadar düşüren Türkiye'nin bu yıl ticaret fazlası vermesi bekleniyor.
Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

​Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kuruldu.
TANAP tamamTAP bekleniyor

TANAP tamamTAP bekleniyor

​Türkiye'ye 1 milyar metreküpü aşkın gaz nakledildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.