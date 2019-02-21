Ankesörlü telefon operasyonu: 25 gözaltı kararı

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Mersin'de 5 katlı bina çöktü

Mersin'in Mevlana Mahallesi 101067 Sk.'ta bulunan 5 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre ölü ve yaralı yok. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. AFAD da konuyla ilgili açıklama yaptı.