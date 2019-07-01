Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Asansörde sıkışan 10 yaşındaki çocuğun feci ölümü
KIRŞEHİR

Kırşehir'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü

Asansörde sıkışan 10 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Kırşehir'de, pazar yerindeki asansörün kabininde sıkışan 10 yaşındaki Afganistan uyruklu çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Asansörde sıkışan Afgan çocuk hayatını kaybetti
Asansörde sıkışan Afgan çocuk hayatını kaybetti

Kırşehir'de Kuşdilli Mahallesi kapalı pazar yerinde saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen 10 yaşlarındaki çocuk, tek katlı asansörde sıkıştı.

ÇOCUK ASANSÖRDE ÖLDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri çocuğu sıkıştığı asansörden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Afgan uyruklu çocuğun öldüğü belirlendi. Çocuğun cenazesi, otopsisi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, çocuğun kimlik bilgileri ve ailesine ulaşmaya çalışırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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