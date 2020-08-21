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ÇANAKKALE

Ata tohumları Çanakkale’de hayat buluyor

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde iki arkadaş, birçok ili gezip avuç avuç topladıkları ata tohumlarından elde ettikleri 30 çeşit buğdayı yetiştirip hasadını gerçekleştirdi. Genç girişimci Volkan Berk, “Ata buğdaylarını üretmek isteyen köy- lülerin talep etmesi halinde tohumlarımızı paylaşıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin birçok ilini gezip avuç avuç ata tohumu toplayan iki arkadaş, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde ekip büyüttükleri buğdaylardan un ve ekmek üretmeye başladı.

Ata tohumlarının geleceğe taşınması için başladıkları serüvenlerinde pek çok çiftlikte gönüllü çalışan Volkan Berk ve Burak Soykan, buğday hasatlarına katılıp bu konuda deneyim sahibi oldu.

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye’yi karış karış gezerek avuç avuç ata yadigarı buğday tohumu toplayan genç girişimciler, bunları Gökçeada’da yetiştirmeye karar verdi.

Adaya ilk geldiklerinde Şahinkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Azmi Uygun ile tanışan Berk ve Soykan, kendilerine ekim için tahsis edilen 200 dönüm alanda buğday üretimine başladı.

İlk hasatları bu sene yapılan ata tohumu buğdaylar, kooperatifin 100 yıllık değirmeninde öğütülüp un haline getirildi ve ardından da örnek ekmek üretildi.

GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAK

Ata tohumu buğdayların gelecek kuşaklara aktarılması için verdikleri mücadeleyi anlatan Volkan Berk, Türkiye’yi il il, köy köy gezerek tohum topladıklarını belirtti. Yaklaşık 5 yıldır Gökçeada’da çalışmalara devam ettiklerine dikkat çeken Volkan Berk, “Kooperatifin sunduğu olanaklar sayesinde burada bir sene önce dikim için çalışmalara başladık. İlk hasadımız bu yıl sonuçlandı. Harman yaptık. Çalkak denen aletle buğdaylarımızı temizledik. 2020 hasadımızın unlarını öğütmeye başladık” dedi.

YERİNDE ÜRETİME DE DESKEK VERİYORLAR

30 çeşit buğdaydan ürün elde edebilecek konuma geldiklerini kaydeden Berk, topladıkları tohumların tamamının, Anadolu’nun köylerinde evrimleşmiş buğdaylara ait olduğunu ifade ederek şu bilgileri paylaştı;

“Besin değerleri modern buğdaylara göre daha yüksek. Anadolu’dan farklı çeşitler getirdik. Çanakkale yöresinden kara kılçık, sarı buğday, Kars yöresinden kırmızı buğday, Bitlis’ten kırik, Şanlıurfa’dan haymana gibi farklı buğday çeşitlerini getirdik. Aynı zamanda tohumları buraya adapte etmeye çalışırken, bir taraftan da halihazırda üretim yapıldıkları yerlerde üreticiyi destekleyerek orada da üretime devam edilmesini sağlıyoruz. Ata buğdaylarını üretmek isteyen köylülerin talep etmesi halinde tohumlarımızı paylaşıyoruz.”

Gökçeada ekolojik ada olma yolunda

  • Şahinkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Azmi Uygun da bu girişimin ortağı oldukları için mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, özellikle gençlerin böyle bir girişimine destek vermenin ayrı bir keyif olduğuna işaret etti. Bu tür girişimlerle Gökçeada’nın “ekolojik ada” olma yolunda hızla ilerlediğini dile getiren Uygun, “Bu doğal buğdaylardan olan unlarımızı, değirmenimizin yanında fırınımız var, inşallah seneye fırınımızı faaliyete geçireceğiz. Burada doğal buğdaydan, doğal ekmekten köy ürünlerinden kahvaltı yeri yapacağız. En yakın hedefimiz bu, inşallah başaracağız” diye konuştu.

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