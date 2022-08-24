Avusturyalı Schubleder tatil için geldiği Kırşehir'de Müslüman oldu.

Avusturya'da yaşayan Cornella Schubleder, Türk arkadaşları ile birlikte tatil için Kırşehir'e geldi. Bu süreçte daha yakından tanıma fırsatı bulduğu Türk arkadaşlarının yaşam biçiminden etkilenen Schubleder, Müslüman olmak istedi.
Kırşehir Müftülüğü'ne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini belirten Schubleder, ihtida merasiminde kelime-i şehadet getirerek, Müslüman oldu. Schubleder'ya İslam dini hakkında bilgiler veren İl Müftüsü Mehmet Yaman,
"İslam'ın temeli; Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. İyi bir Müslüman olabilmek için iman, ibadet ve ahlak kurallarına uymak, kurallara uyabilmek için de öğrenmek ve öğrendikçe tatbik etmek gerekir" dedi.
Yaman, merasim sonunda Cornella Schubleder'e 'İhtida Belgesi' ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.
GÜNDEM
Fransız Elodle Moreno tatil için geldiği Tekirdağ’da Müslüman oldu
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Almanya'da Suriyeli Hosam Derviş ile tanışıp evlenen 33 yaşındaki Hommel, eşinin akrabalarını ziyaret etmek için Mardin'e geldi.
Çocukluğundan bu yana İslam dinini araştıran Hommel, burada Müslüman olmaya karar verdi.
Mardin Müftülüğüne başvuran Hommel için ihtida töreni düzenlendi.
İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'ten İslam dininin temel esasları hakkında bilgi alan Hommel, şahitler huzurunda şahitler huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu, \"Zeynep\" ismini aldı.
Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Hommel, okunan duaya eşlik etti.
İl Müftüsü Çelik, Hommel'e \"ihtida belgesi\" verdi, Kur'an-ı Kerim ve aile birliğinin önemini anlatan kitaplar hediye etti.
Hommel, gazetecilere, 14 yaşından bu yana araştırdığı İslamiyet'i seçtiğini, huzurlu bir şekilde Müslüman olduğunu belirtti.
Müftü Çelik ise geçen hafta Mardin'e gelin gelen Ukraynalı Alina Kolos'un Müslüman olduğunu anımsatarak, \"Şimdi de Anna kardeşimiz Zeynep ismini alarak Müslüman olduğunu şahitlerin huzurunda ilan etti. Biz de imanına, ikrarına şahitlik yaptık. İslam ailesi bir fert daha kazandı. Allah İslamiyeti, isteyen herkese nasip etsin.\" ifadelerini kullandı.
Almanyalı Anna Hommel eşinin akrabalarını ziyaret için geldiği Mardin'de Müslüman oldu
Mardin'e eşinin yakınlarını ziyaret etmek için gelen Alman vatandaşı Anna Hommel, Müslüman oldu ve ismini "Zeynep" olarak değiştirdi. Hommel, gazetecilere, 14 yaşından bu yana araştırdığı İslamiyet'i seçtiğini, huzurlu bir şekilde Müslüman olduğunu belirtti.
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Ukrayna'da tanıştığı Mahsum Koçak ile geldiği Türkiye'de evlenen Alina Kolos, Müslüman olmaya karar verdi. Mardin Müftülüğüne başvuran Kolos için ihtida töreni düzenlendi.
Tören, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in katılımı ile İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Dede’nin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İl Müftüsü Çelik’in telkiniyle Kelime-i Şehadet getirerek İl Müftü yardımcıları Zübeyde Zengin, Musa Çiftçi ve eşinin akrabalarının da şahitliğiyle Müslüman olan ve “Amine” ismini alan Kolos, gözyaşları içerisinde duygulu anlar yaşayarak Müslüman oldu.
'MÜSLÜMAN ARKADAŞIMDAN ETKİLENEREK İSLAM'I SEÇTİM'<br><br>Kolos, hiç kimsenin etkisi veya baskısı olmadan Müslüman bir arkadaşından etkilendiği için İslam'ı seçtiğini söyledi.
Kolos, \"En büyük arzum sevdiğim eşim ile birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmek. Doğacak çocuklarımın da Müslüman olarak büyümelerini istiyorum\" dedi.
Tören, İl Müftüsü Çelik tarafından Alina Kolos’a verdiği İhtida belgesi, Kur’an-ı Kerim, Aile İlmihali ve Kur’an’dan öğütler kitaplarının takdimiyle son buldu.
Ukrayna'dan Mardin'e gelin gelip Müslüman oldu: Alina 'Amine' ismini aldı
Ukrayna'da tanıştığı Mardinli Mahsum Koçak (46) ile evlenmeye karar veren Ukrayna vatandaşı Alina Kolos (32) için ihtida töreni düzenlendi. Kolos, Müslüman olduktan sonra Amine ismini aldı.