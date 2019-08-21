Bahçeli'den 3 belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik üç ilde yürütülen Kıran Operasyonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu ile eş zamanlı ve koordineli şekilde yürütülen geniş çaplı Kıran Operasyonu sayesinde terörün köküne kıran girecektir."

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