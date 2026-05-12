Bakan Fidan Katar'da: Hürmüz Boğazı bir an önce açılmalı

13:1412/05/2026, Salı
Bakan Fidan ortak basın toplantısında, İsrail’in yayılmacı politikalarına karşı dünya kamuoyunun daha fazla tepki göstereceğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, düzenlenen ortak basın toplantısında bölgesel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Müzakere süreçlerine destek vermeye hazır olduklarını söyleyen Fidan, “Savaşa dönülmemeli, Hürmüz Boğazı bir an önce açılmalı” dedi. İsrail’in yayılmacı politikalarının bölge için ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğunu belirten Fidan, Körfez’deki gelişmelerin Gazze meselesini unutturmaması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyareti kapsamında Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

"Müzakereler için desteğe hazırız"

Ortak basın toplantısında Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

"Hürmüz bir an önce açılmalı.

Müzakereler için desteğe hazırız.

Savaşa geri dönülmemeli. Pakistan'ın rolünü değerli buluyoruz. Diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz.

İsrail yayılmacılığı bölgemizde birinci derece istikrar, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor.

Karşı karşıya olduğumuz Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı.

Hürmüz boğazının bir silah olarak kullanılmaması bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de önemli"

Katar ve Türkiye’den Pakistan’ın arabuluculuk girişimine destek

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani’nin açıklamaları şu şekilde:

"Katar ve Türkiye, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını destekliyor.

"İsrail insani yardımı silah olarak kullanıyor"

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor ve insani yardımı bir silah olarak kullanıyor"


