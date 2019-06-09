Başkentte kuvvetli sağanak etkili oldu: Bir kişi hayatını kaybetti

Gündem

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı ile yapılması planlanan canlı yayın programı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, "Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah" dedi.