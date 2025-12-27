Bulgaristan kadar alan inşa edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 455 bininci afet konutunun teslim töreni öncesi Hatay’da medya temsilcileriyle bir araya geldi. 6 Şubat'ta büyük bir felaketin milletin dirayetini, devletin de kurumsal kapasitesini sınadığını anlatan Kurum, “108 bin kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Gerçekten devasa bir alan ve burada yaşayan 14 milyon kardeşimizin hayatı da o gece maalesef değişti. Bu alan 100'den fazla ülkenin yüzölçümünden daha büyük” dedi. Hayatını kaybeden 53 bin 537 kişinin yürekleri dağladığını vurgulayan Kurum, afetin neden olduğu yıkımın ekonomide de çok derin yaralar açtığına, dolaylı olarak 150 milyar doları bulan bir hasarın ortaya çıktığına dikkat çekti.





YATIRIM 75 MİLYAR DOLARI AŞTI

Deprem bölgesinin ayağa kalkmasına, Türkiye'nin istikbali gözüyle baktıklarını ve asrın inşa faaliyetini bu anlayışla yürüttüklerini anlatan Kurum şöyle konuştu: “Depremden sonra seferberlik anlayışıyla çalışmaya başladık. Sadece afet sonrası değil, aslında afet esnasında da doğru yönetimin en güzel örneğini burada vermeye çalıştık. Çok önemli bir planlamayla bu çalışmayı başlattık. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla konutlarımızın ilk temellerini 15'inci günde attık. 45'inci günde ilk köy konutlarımızın teslimini yaptık. Bugüne kadar da devletimiz, deprem bölgesine 75 milyar doları aşan bir yatırım gerçekleştirdi. Hâlâ bu yatırım 11 ilimizde altyapıda, sosyal donatılarda devam ediyor.”





SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

“Saatte 23, günde 550 konut üreten hıza ulaştık. Bu konutlara sadece tekil yapı sayısı olarak bakmayın. Bu konutları sosyal donatıları, parkları, kültürel alanlarıyla birlikte tasarladık. Her şehrimizde meydanlarını inşa ettik. Nihayetinde ilk defa Hatay'da verdiğimiz ‘Yıl sonuna kadar tüm evleri bitireceğiz’ sözümüzü tuttuğumuz bu güne geldik. Afetzede kardeşlerimizle kucaklaşmak için saatler sayıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 455 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Böylece nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını bitirmiş olacağız. Anahtarı teslim edip ‘Asrın inşası, Türkiye'nin başarısı’ diyeceğiz.”





İftiralara cevabı 11 ili ayağa kaldırarak verdik

6 Şubat 2023'teki depremden etkilenen 11 ildeki vizyon projelerini anlatan Murat Kurum, “11 şehrin tamamında tarih yeniden yazılmış ve her şey aslında yeniden başlamıştır. Afet gününde hüzünle gözyaşı döktüğümüz o sokaklarda şimdi milletimizle beraber sevinç gözyaşı döktüren yüce Allah'a hamdediyorum” dedi. Afetten sonraki dezenformasyona projelerle yanıt verdiklerini vurgulayan Kurum, şu değerlendirmede bulundu: “Tüm iftiralara cevabımızı, 11 ilimizi ayağa kaldırarak, üretimde, istihdamda, ticarette yeniden şahlandırarak verdik. Allah'ın izniyle Türkiye, asrın felaketini, asrın dayanışmasıyla tamamlamış ve artık şahlanış dönemine geçmiştir.”





Önce Türkiye sonra Suriye ve Gazze

İnançlarında durmak, dinlenmek ve beklemenin olmadığına dikkat çeken Kurum, şöyle konuştu: “Bir yandan asrın felaketinin ardından asrın inşasını tamamladık, deprem konutlarını bitirdik. Bu arada yeni afetler oldu, gittik orada temellerimizi attık, anahtarlarımızı teslim ettik, yaraları sardık. Şimdi de asla durmuyoruz, geri yaslanmıyoruz, 'Bitti' demiyoruz. Deprem bölgesindeki bu bilgi, birikim ve tecrübeyi inşallah 81 ile 500 bin sosyal konutla, şehirlerimizdeki yeni kentsel dönüşüm projeleriyle, çevrede, şehirde, meydanla, kültürel yapının ihyasıyla daha da hızlandıracağız. Mazlum coğrafyalara uzanacak, Suriye'deki, Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olacağız.”



