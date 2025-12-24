Sosyal konutta heyecan haftası

Depremin yıktığı şehirlerde takvim artık somut tarihlerle ilerliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa sürecinde yıl sonu hedefi netleşti. 27 Aralık’ta deprem bölgesinde 455 bininci konut hak sahiplerine teslim edilecek, 29 Aralık’ta ise Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut için kura çekimi yapılacak. İki büyük konut hamlesiyle birlikte milyonlarca vatandaş, bir hafta içerisinde konut sahibi olma heyecanı yaşayacak.

DEPREM BÖLGESİNE ÖNCELİK

Deprem bölgesinde edinilen tecrübe, “Yüzyılın Konut Projesi” olarak tanımlanan 500 bin sosyal konut hamlesiyle 81 ile yayılacak. Projeye geçerli başvuru sayısı 5 milyon 242 bine ulaştı. En fazla başvuru İstanbul’dan, ardından Ankara ve İzmir’den geldi. Başvurularda en yoğun kategori genç kategorisi oldu. 1 milyon 326 bin genç, ev sahibi olabilmek için projeye başvurdu. 500 bin sosyal konut projesinde öncelik deprem bölgesine verilecek. Deprem konutlarında hak sahibi olamayan kiracılar için, deprem bölgesinde 90 binden fazla sosyal konutun inşasına öncelikle başlanacak. Depremzedelerin tamamının kalıcı konutlarına kavuşmasının ardından proje Türkiye geneline hızla yayılacak.

KURALAR 27 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

500 bin sosyal konut için kura çekimleri 27 Şubat’a kadar devam edecek. Kuralar, illerin konut sayıları ve başvuru yoğunluklarına göre il bazlı gerçekleştirilecek. TOKİ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kura tarihleri ve saatleri duyurulacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişler, hem yerinde takip edilebilecek hem de canlı yayınla izlenebilecek. Hak sahipleri kura sırasında anlık olarak görülebilecek, asli ve yedek listeler 2 Mart itibarıyla ilan edilecek. Sonuçlar TOKİ’nin internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Kura sonucunda konut çıkmayanların başvuru bedelleri iade edilecek. Kuraların ardından yapımına başlanacak sosyal konutlarda ilk teslimatların Mart 2027’den itibaren yapılması öngörülüyor.







