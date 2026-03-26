Bursa'da yanan ormanlara 8 ayda 2 milyon fidan

“Bursa Orman Bölge Müdürlüğü; Bursa, Yalova ve Bilecik illerinde 11 işletme müdürlüğü ve 1 fidanlık müdürlüğünden oluşmaktadır. Orman Bölge Müdürlüğümüzün 771 bin 845 hektar ormanlık alanı, Bursa ilinde de 483 bin 542 hektar orman alanı mevcuttur. Yangınların çıkış sebebinin yüzde 95’i insan kaynaklı. Sadece yüzde 5’i doğal yangınlar dediğimiz yıldırım yangınlarıdır. Bursa ilinde 2025 yılında 88 adet yangında, 5 bin 380 hektar ormanlık alanımız zarar gördü. Biz Orman Genel Müdürlüğü ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü olarak yanan alanlarda kısa sürede hasar tespiti çalışmaları ve rehabilitasyon çalışmalarına başladık. Bin 434 hektar sahada tabi gençleştirme çalışması, 2 bin 390 hektar sahada suni gençleştirme çalışması ve bin 481 hektar sahada da ağaçlandırma çalışmaları yaptık.