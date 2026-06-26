Butlan kararı sonrası ilk temas

Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, ilk kez aynı programda bir araya geldi. İki isim, 22'inci Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende Kılıçdaroğlu ile Özel, karşılaştıklarında önce kafa selamı verdi, ardından tokalaştı. Böylece iki isim, mutlak butlan kararının ardından ilk kez yüz yüze gelmiş oldu. Törene Kılıçdaroğlu ve Özel'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tedbiren disipline sevk edildikleri için grup başkanvekilliği görevinden el çektirilen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır, CHP milletvekilleri Deniz Demir, Deniz Yavuzyılmaz, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yıldız'ın yanı sıra Muharrem İnce de katıldı.

Kılıçdaroğlu, dün İstanbul'da katılması planlanan aşure etkinliğini ise iptal etti. Kılıçdaroğlu, programını iptal etme gerekçesi olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İslam inancının en müstesna zamanlarından olan muharrem ayının ve aşura gününün siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek, en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, “Bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler, siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir. Bu değerlere karşı gösterilmesi gereken özen, her türlü siyasi hesap ve beklentinin üzerindedir. Programımızda yer almasına rağmen, içinde oluşan atmosfer nedeniyle aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık” ifadelerini kullandı. Açıklamasında Hacı Bektaş-ı Veli'nin "Eline, beline, diline sahip ol" öğretisine geniş yer veren Kılıçdaroğlu, "Yezitler bitmez ama yezitlere baş eğmeyen Hüseyni ruhlar hep var olacaktır" diye konuştu.