İki partili yol haritası

Edinilen bilgiye göre ilk aşamada, halihazırda ülke genelinde örgütlenmesini tamamlamış ve seçimlere katılma yeterliliğine sahip bazı siyasi partilerle temas kurulacak. Bu kapsamda Anadolu Birliği Partisi ile temaslar da başladı. CHP’den ihraç edilmesi muhtemel isimlerin bu siyasi parti çatısı altında hızlı bir şekilde siyasi faaliyetlerini sürdürebilmesi için bu seçenek masada tutuluyor. Öte yandan yeni bir siyasi parti de kurulacak. Yeni partinin teşkilatlanmasının önemli ölçüde mevcut CHP örgütleri üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor. Özellikle Anadolu’da ve büyük şehirlerde görevden alınan, ihraç edilen veya tasfiye edilen il ve ilçe yöneticilerinin zamanla yeni partinin örgüt yapısına dahil edilmesi hedefleniyor.