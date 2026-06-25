İki partili yol haritası

Özgür Özel ekibi “yedek parti” formülü üzerinde çalışmalara başladı. Olası siyasi ve hukuki risklere karşı hem mevcut yapıyla temaslar hem de sıfırdan kurulacak yeni bir parti üzerinden çift hatlı hazırlık yapılıyor. Süreç, olası kapatma ya da seçim yeterliliği tartışmalarına karşı siyasi sürekliliği garanti altına alma amacı taşıyor.
Mutlak butlan sonrası yeni siyasi senaryolar üzerinde çalışan Özgür Özel ekibi, biri hazır parti diğeri sıfırdan kurulacak iki ayrı yapı üzerinden ilerlemeyi planlıyor. Modelde, geçmişte DEM Parti ve öncüllerinin uyguladığı “yedek parti” stratejisinden esinlenildiği belirtiliyor. Amaç, olası siyasi ve hukuki risklere karşı seçime girebilecek alternatif bir yapı oluşturmak.
SIFIRDAN PARTİ HAZIRLIĞI
Edinilen bilgiye göre ilk aşamada, halihazırda ülke genelinde örgütlenmesini tamamlamış ve seçimlere katılma yeterliliğine sahip bazı siyasi partilerle temas kurulacak. Bu kapsamda Anadolu Birliği Partisi ile temaslar da başladı. CHP’den ihraç edilmesi muhtemel isimlerin bu siyasi parti çatısı altında hızlı bir şekilde siyasi faaliyetlerini sürdürebilmesi için bu seçenek masada tutuluyor. Öte yandan yeni bir siyasi parti de kurulacak. Yeni partinin teşkilatlanmasının önemli ölçüde mevcut CHP örgütleri üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor. Özellikle Anadolu’da ve büyük şehirlerde görevden alınan, ihraç edilen veya tasfiye edilen il ve ilçe yöneticilerinin zamanla yeni partinin örgüt yapısına dahil edilmesi hedefleniyor.
VEKİLLERLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Özel, olağanüstü kurultay gündemi kapsamında TBMM'de milletvekilleriyle 10-12 kişilik gruplar halinde görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelere, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de katıldığı öğrenildi.
NEDEN BU TAKTİK?
CHP kaynakları, iki partiye dayalı bu modelle olası yol kazalarına karşı hazırlık yapıldığını belirtiyor. Partilerden herhangi birinin seçime girme riskinin oluşması durumunda parti kadrolarının diğer partiye transfer olacağı ifade ediliyor. Bu modelin büyük ölçüde geçmişteki bazı uygulamalardan esinlenerek Özgür Özel tarafından geliştirildiği bildiriliyor. DEM Parti ve öncülleri, seçime girilmesinin zora düştüğü hallerde yedek partili çalışarak süreci yürütüyordu.