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CHP'de rüşvetin sınırı yok: Başkan kiliseyi bile haraca bağlamış

CHP'de rüşvetin sınırı yok: Başkan kiliseyi bile haraca bağlamış

10:2724/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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Ali Ercan Akpolat
Ali Ercan Akpolat

CHP'li Adalar Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada, yasal muafiyeti bulunan bir kiliseden “iskan harcı” adı altında rüşvet alındığı iddiasıyla belediye başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da aralarında olduğu 35 kişi tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına göre,
Adalar Belediyesi
yönetiminin yasal olarak harçtan muaf olan dini kurumlara ait binalardan usulsüz ödeme talep ettiği ortaya çıktı.

Soruşturma evrakında, Büyükada'da bulunan Paniya Aya Dimitri Profiti İlya
Rum Ortodoks Kilisesi
ve Mektebi Vakfı sorumlusu Vasil Poridis'ten iskan ücreti adı altında yaklaşık 3 milyon lira tahsil edildiği ve bu sürecin belediye yönetimi tarafından bizzat takip edildiği belirtildi.

Aya Dimitri Profiti İlya Rum Ortodoks Kilisesi

'Belediyeye şu an para lazım'


Dosyada yer alan dinleme kayıtları, görüevden alınan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz arasındaki para trafiğini detaylandırıyor.


Kayıtlara göre, kanuni muafiyete rağmen vakıf sorumlusuna baskı kuran Yılmaz, süreci Akpolat'a şu sözlerle aktardı:


  • "Vasil abiyi aradım, gel dedim şu erkenden harcı öde dedim, iskan harcını ödettirmeye çalışıyorum ki belediyeye şu an para lazım... Bana gelmiş diyor ki ya diyor ben yüz milyondan... Ya sen dalga mı geçiyorsun abi dedim..."

'İhtiyaç var o yüzden erkenden yatırtıyorum'


Soruşturma dosyasında, 26 Ocak 2026 tarihli kayıtlarda Yılmaz'ın 1 milyon 680 bin lira nakit aldığını doğruladığı, kısa süre sonra 810 bin lira daha talep ettiği bilgisi yer aldı. Poridis'in döviz kurundaki artışı gerekçe göstererek ödemeyi erteleme talebi ise ikili arasındaki görüşmelere şu şekilde yansıdı:


Hüseyin Yılmaz:
"Euro artıyor dedi, şimdi bir milyon altı yüz seksen bin lira aldın ya dedi... Beş ay sonra gel üç ay sonra diyor Euro diyor artıyor sürekli diyor... Dedim abi ihtiyaç var o yüzden işte erkenden yatırtıyorum."

Ali Ercan Akpolat:
"Anladım, iskan durumuna geliyor ama değil mi?"

  • Soruşturma dosyasına yansıyan bir diğer ayrıntı ise Heybeliada Ruhban Okulu'na yönelik diyaloglar oldu. Dinleme kayıtlarında Akpolat'ın yardımcısına yönelttiği soru, hedeflenen diğer kurumları işaret eder nitelikteydi. Akpolat'ın süreci değerlendirirken şu ifadeleri kullandığı saptandı:

"Iı şey Ruhban okulunda bi b.. yok değil mi?"


Savcılık değerlendirmesinde, yasal olarak harç ödememesi gereken bir kurumun harç parası adı altında rüşvet vermeye mecbur bırakıldığı ve belediye üst yönetiminin bu yolla maddi menfaat temin ettiği vurgulandı.


"Bir iki aya bitirsin"


Akpolat'ın iskelenin söküldüğünü belirterek, "Bir iki aya bitirsin" talimatıyla iskan ruhsatı vaadi üzerinden para akışını takip ettiği tespit edilen soruşturma, geniş çaplı bir adli işleme dönüştü. İstanbul merkezli 4 ilde 90 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 39 kişiden, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da bulunduğu 35 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#chp
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