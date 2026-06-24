CHP'de rüşvetin sınırı yok: Başkan kiliseyi bile haraca bağlamış

CHP'li Adalar Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada, yasal muafiyeti bulunan bir kiliseden “iskan harcı” adı altında rüşvet alındığı iddiasıyla belediye başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da aralarında olduğu 35 kişi tutuklandı.
'Belediyeye şu an para lazım'
Dosyada yer alan dinleme kayıtları, görüevden alınan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz arasındaki para trafiğini detaylandırıyor.
Kayıtlara göre, kanuni muafiyete rağmen vakıf sorumlusuna baskı kuran Yılmaz, süreci Akpolat'a şu sözlerle aktardı:
- "Vasil abiyi aradım, gel dedim şu erkenden harcı öde dedim, iskan harcını ödettirmeye çalışıyorum ki belediyeye şu an para lazım... Bana gelmiş diyor ki ya diyor ben yüz milyondan... Ya sen dalga mı geçiyorsun abi dedim..."
'İhtiyaç var o yüzden erkenden yatırtıyorum'
Soruşturma dosyasında, 26 Ocak 2026 tarihli kayıtlarda Yılmaz'ın 1 milyon 680 bin lira nakit aldığını doğruladığı, kısa süre sonra 810 bin lira daha talep ettiği bilgisi yer aldı. Poridis'in döviz kurundaki artışı gerekçe göstererek ödemeyi erteleme talebi ise ikili arasındaki görüşmelere şu şekilde yansıdı:
- Soruşturma dosyasına yansıyan bir diğer ayrıntı ise Heybeliada Ruhban Okulu'na yönelik diyaloglar oldu. Dinleme kayıtlarında Akpolat'ın yardımcısına yönelttiği soru, hedeflenen diğer kurumları işaret eder nitelikteydi. Akpolat'ın süreci değerlendirirken şu ifadeleri kullandığı saptandı:
"Iı şey Ruhban okulunda bi b.. yok değil mi?"
Savcılık değerlendirmesinde, yasal olarak harç ödememesi gereken bir kurumun harç parası adı altında rüşvet vermeye mecbur bırakıldığı ve belediye üst yönetiminin bu yolla maddi menfaat temin ettiği vurgulandı.
"Bir iki aya bitirsin"
Akpolat'ın iskelenin söküldüğünü belirterek, "Bir iki aya bitirsin" talimatıyla iskan ruhsatı vaadi üzerinden para akışını takip ettiği tespit edilen soruşturma, geniş çaplı bir adli işleme dönüştü. İstanbul merkezli 4 ilde 90 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 39 kişiden, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da bulunduğu 35 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.