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Putin’den İstanbul mesajı

Putin’den İstanbul mesajı

04:0024/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Putin.
Putin.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkes için girişimler yeniden arttı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile 2022 yılındaki İstanbul müzakerelerini temel alan barış görüşmelerine hazır olduklarını açıkladı. İstanbul’daki müzakereler tarafları ateşkese yaklaştıran en önemli zemin olmuştu. Ancak Batılı ülkelerin özellikle de İngiltere’nin müdahalesiyle Ukrayna anlaşmaya yanaşmamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine 2022’de İstanbul’da yapılan müzakerelerde varılan mutabakatlar temelinde hazır olduklarını söyledi. Putin, konuya dair dün yaptığı açıklamada, İstanbul mutabakatından uzaklaşmak için bir neden görmediğini belirtti. Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik hava saldırılarının cephe hattındaki durumu değiştiremeyeceğini savunan Putin, Kiev yönetiminin bu saldırılarla yalnızca güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu izlenimi yaratmaya çalıştığını söyledi. İstanbul mutabakatı, Ukrayna’nın nükleer silah sahibi olmamasını, topraklarında yabancı askeri üs bulundurmamasını ve Kırım sorununun zamana yayılan müzakerelerde karara bağlanmasını öngörüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de önceki gün yaptığı açıklamada, Rusya ile masaya oturmaya hazır olduklarını bildirmişti.



#Rusya
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