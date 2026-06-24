Putin’den İstanbul mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine 2022’de İstanbul’da yapılan müzakerelerde varılan mutabakatlar temelinde hazır olduklarını söyledi. Putin, konuya dair dün yaptığı açıklamada, İstanbul mutabakatından uzaklaşmak için bir neden görmediğini belirtti. Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik hava saldırılarının cephe hattındaki durumu değiştiremeyeceğini savunan Putin, Kiev yönetiminin bu saldırılarla yalnızca güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu izlenimi yaratmaya çalıştığını söyledi. İstanbul mutabakatı, Ukrayna’nın nükleer silah sahibi olmamasını, topraklarında yabancı askeri üs bulundurmamasını ve Kırım sorununun zamana yayılan müzakerelerde karara bağlanmasını öngörüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de önceki gün yaptığı açıklamada, Rusya ile masaya oturmaya hazır olduklarını bildirmişti.