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Putin iddiaları çok konuşulmuştu: Evinde ölü bulundu

Putin iddiaları çok konuşulmuştu: Evinde ölü bulundu

22:5923/06/2026, Salı
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in jimnastikçi Alina Kabaeva ile ilişkisini ortaya çıkaran muhalif gazeteci Grigory Nekhoroshev ölü bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in jimnastikçi Alina Kabaeva ile ilişkisini ortaya çıkaran muhalif gazeteci Grigory Nekhoroshev ölü bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, olimpiyat sporcusu Alina Kabaeva ile olan gizli aşk ilişkisini 2008 yılında ilk kez dünyaya duyuran Rus gazeteci Grigory Nekhoroshev, uzun yıllardır siyasi mülteci olarak yaşadığı Letonya’daki evinde zehirlenme sonucu hayatını kaybetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski olimpiyat şampiyonu Alina Kabaeva arasındaki ilişkiyi ilk kez gündeme taşıyan gazeteci ve araştırmacı Grigori Nehoroshev, Letonya'nın başkenti Riga'da 69 yaşında hayatını kaybetti. Siyasi sığınmacı olarak son 11 yıldır Riga'da yaşayan Nehoroshev'in, zehirli mantar yedikten sonra yaşamını yitirdiği öne sürülürken, ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

PUTİN VE KABAEVA İDDİASINI İLK KEZ O GÜNDEM GETİRMİŞTİ

Nehoroshev, 2008 yılında genel yayın yönetmenliğini yaptığı gazetede yayımlanan haberle uluslararası gündeme oturmuştu. Haberde, Vladimir Putin'in olimpiyat şampiyonu jimnastikçi Alina Kabaeva ile ilişki yaşadığı ve dönemin eşi Lyudmila Putin'den boşanacağı iddia edilmişti.
Söz konusu haber büyük yankı uyandırırken, gazete kısa süre sonra kapatılmış, Nehoroshev ise Rus güvenlik servisi FSB tarafından defalarca sorgulanmıştı. Gazetecinin daha sonra ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı ve yıllar boyunca siyasi sığınmacı olarak Letonya'da yaşadığı belirtildi.

"PUTİN'İN KİŞİSEL DÜŞMANI"

Rus ve Batı medyasında uzun yıllar boyunca "Putin'in kişisel düşmanı" olarak anılan Nehoroshev'in, yakın çevresine sık sık suikasta uğramaktan korktuğunu söylediği öne sürüldü.

Meslektaşları, gazetecinin araştırmaları nedeniyle hedef haline gelebileceğini düşündüğünü aktarırken, ölümünün ani ve beklenmedik olduğunu ifade etti.

ÖLÜM NEDENİ MANTAR ZEHİRLENMESİ Mİ?

Rus gazeteci Bozhena Rynska, Nehoroshev'in kendi arazisinde topladığı mantarları tükettikten sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Rynska, yaşananları "akılalmaz trajedi" olarak nitelendirdi.

Delfi haber sitesi de gazetecinin ölümünü doğrulayarak, arkadaşlarının Nehoroshev'in evinin bahçesinde bulduğu mantarları yedikten sonra rahatsızlandığını söylediğini aktardı. Haberde, gazetecinin mantar toplamayı ve tüketmeyi sevdiği belirtildi.

SON GÖRENLERDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Nehoroshev'i ölümünden kısa süre önce gören Igors Vatolins, gazetecinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "O yaşlı ya da hasta biri değildi. Birçok fikri ve planı vardı" dedi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Trajik olayın 19 Haziran'da meydana geldiği belirtilirken, Letonya makamları ölümün kesin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yetkililerin otopsi ve adli tıp incelemesinin sonuçlarını beklediği bildirildi.

Öte yandan Putin ve Alina Kabaeva, yıllar önce ortaya atılan ilişki iddialarını reddetmişti. Buna rağmen Rusya ve Batı basınında çiftin özel yaşamına ilişkin spekülasyonlar uzun süre gündemde kalmıştı.



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#Alina Kabaeva
#Grigori Nehoroshev
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