Putin iddiaları çok konuşulmuştu: Evinde ölü bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, olimpiyat sporcusu Alina Kabaeva ile olan gizli aşk ilişkisini 2008 yılında ilk kez dünyaya duyuran Rus gazeteci Grigory Nekhoroshev, uzun yıllardır siyasi mülteci olarak yaşadığı Letonya’daki evinde zehirlenme sonucu hayatını kaybetti.
PUTİN VE KABAEVA İDDİASINI İLK KEZ O GÜNDEM GETİRMİŞTİ
"PUTİN'İN KİŞİSEL DÜŞMANI"
Rus ve Batı medyasında uzun yıllar boyunca "Putin'in kişisel düşmanı" olarak anılan Nehoroshev'in, yakın çevresine sık sık suikasta uğramaktan korktuğunu söylediği öne sürüldü.
Meslektaşları, gazetecinin araştırmaları nedeniyle hedef haline gelebileceğini düşündüğünü aktarırken, ölümünün ani ve beklenmedik olduğunu ifade etti.
ÖLÜM NEDENİ MANTAR ZEHİRLENMESİ Mİ?
Rus gazeteci Bozhena Rynska, Nehoroshev'in kendi arazisinde topladığı mantarları tükettikten sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Rynska, yaşananları "akılalmaz trajedi" olarak nitelendirdi.
SON GÖRENLERDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Nehoroshev'i ölümünden kısa süre önce gören Igors Vatolins, gazetecinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "O yaşlı ya da hasta biri değildi. Birçok fikri ve planı vardı" dedi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Trajik olayın 19 Haziran'da meydana geldiği belirtilirken, Letonya makamları ölümün kesin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yetkililerin otopsi ve adli tıp incelemesinin sonuçlarını beklediği bildirildi.
Öte yandan Putin ve Alina Kabaeva, yıllar önce ortaya atılan ilişki iddialarını reddetmişti. Buna rağmen Rusya ve Batı basınında çiftin özel yaşamına ilişkin spekülasyonlar uzun süre gündemde kalmıştı.