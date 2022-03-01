Dünya İlginç iddia Putin ailesini yeraltı sığınağına taşıdı
AVRUPA

İlginç iddia: Putin ailesini yeraltı sığınağına taşıdı

Rusya lideri Vladimir Putin'in nükleer caydırıcı gücünü yüksek alarma geçirme emrini vermesinin ardından, batı ile doğu arasında olası bir nükleer savaş ihtimali gündeme geldi. Komplo teorisyeni olarak tanınan Rus profesör Valery Solovey, Putin'in ailesini Altay dağlarındaki bir yeraltı sığınağına gönderdiğini öne sürdü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İlginç iddia: Putin ailesini yeraltı sığınağına taşıdı
Arşiv

Bir Rus profesöre göre, Vladimir Putin son günlerde aile üyelerini Sibirya'daki bir 'yeraltı şehrine' taşıdı. 61 yaşındaki siyaset bilimci Valery Solovey, yüksek teknolojili sığınağın Altay Dağları'nda bulunduğunu ve nükleer savaş durumunda korunmak için tasarlandığını söyledi.

"PUTİN GİZLİ ŞAMANİK RİTÜELLERE KATILIYOR"

Daha önce Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGIMO) profesör olan Solovey, Putin'in Rus halkından gizlenen tıbbi sorunlar yaşadığını ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte gizli şamanik ritüellere katıldığını iddia etmişti.

Bununla birlikte, Moskova'daki bazı isimler Solovey'i komplo teorisyeni olarak nitelendiriyor. Ancak daha geçen hafta, Putin'in tıbbi ve zihinsel durumu hakkındaki iddiaları nedeniyle Rus makamları tarafından yedi saat sorguya çekildi. Solovey'in aranan evinde çok sayıda elektronik eşyaya el konuldu. Solovey daha sonra serbest bırakıldı ama dava kapanmadı.

Avrupa Parlamentosu'na hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayakta alkışlandı
OYNAT 00:34
Avrupa Parlamentosu'na hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayakta alkışlandı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin Avrupa Parlamentosu'na hitap etti.

'Haklarımızı ve özgürlüklerimizi korumak için hayatta kalmak için savaşıyoruz' diyen Zelenskiy, konuşmasının sonunda Parlamento'da ayakta alkışlandı.


SON TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ BİR YERALTI ŞEHRİ

Solovey, hafta sonu yaptığı açıklamada, "Başkan Putin'in ailesi nükleer savaş ihtimaline karşı hazırlanan özel bir sığınağa götürüldü. Bu sığınak dağlık Altay Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Aslında bir sığınak değil, en son bilim ve teknolojiyle donatılmış tam bir yeraltı şehri” dedi.

Öte yandan, Kremlin’de Putin’e yakın bağları olduğunu iddia eden Solovey, dağdaki sığınağı çevreleyen arazide birden fazla havalandırma noktası ve küçük bir şehre güç sağlamaya yetecek kadar ultra modern 110 kilovoltluk bir trafo merkezine bağlı bir yüksek voltaj hattı olduğunu aktardı.

Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler Romanya sınırında uzun araç kuyrukları oluşturdu
OYNAT 00:59
Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler Romanya sınırında uzun araç kuyrukları oluşturdu
Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken ülkeden ayrılan Ukraynalılar, Romanya sınırında kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Ukraynalı sivillerin ülkeden kaçışları devam ediyor. Çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği bir çok kentten yola çıkan siviller sınır bölgelerine akın ediyor.


PUTİN'İN AİLE ÜYELERİ KİMLER?

Solovey, Putin'in sığınağa gönderdiği iddia edilen aile üyelerinin kimliğini açıklamadı. Ancak daha önce olimpiyatlarda altın madalya alan ritmik jimnastikçi 38 yaşındaki Alina Kabaeva'nın Rus liderin gizli eşi olduğunu iddia etmişti.

  • Öte yandan, Putin üniversitedeyken tanıştığı Ludmiła Putina ile 1983’te evlendi, 2014 yılında boşandı. Çiftin bu evlilikten, Maria Vorontsova ve Katerina Tikhonova adlı iki kızı oldu.
Ukraynada seferberlik

Ukrayna'da seferberlik

Vatandaşlar mühimmat stoklarını yapan orduya yardım ediyor.
Halk Rus tanklarının önünü kesti

Halk Rus tanklarının önünü kesti

Ukraynalıların ​askerleri şehirden kovma çabaları böyle kaydedildi.
Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Son başvuru tarihi 17 Mart.

Popüler video izleme platformu YouTube'ta PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı ortaya çıktı. Video aralarında çıkan reklamlarda PKK'nın faaliyetlerini içeren reklamlar milyonlarca kişiye izlettiriliyor.

​Ukrayna'dan gelen son kareler...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.