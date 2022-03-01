İlginç iddia: Putin ailesini yeraltı sığınağına taşıdı

Bir Rus profesöre göre, Vladimir Putin son günlerde aile üyelerini Sibirya'daki bir 'yeraltı şehrine' taşıdı. 61 yaşındaki siyaset bilimci Valery Solovey, yüksek teknolojili sığınağın Altay Dağları'nda bulunduğunu ve nükleer savaş durumunda korunmak için tasarlandığını söyledi.

"PUTİN GİZLİ ŞAMANİK RİTÜELLERE KATILIYOR"

Daha önce Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGIMO) profesör olan Solovey, Putin'in Rus halkından gizlenen tıbbi sorunlar yaşadığını ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte gizli şamanik ritüellere katıldığını iddia etmişti.

Bununla birlikte, Moskova'daki bazı isimler Solovey'i komplo teorisyeni olarak nitelendiriyor. Ancak daha geçen hafta, Putin'in tıbbi ve zihinsel durumu hakkındaki iddiaları nedeniyle Rus makamları tarafından yedi saat sorguya çekildi. Solovey'in aranan evinde çok sayıda elektronik eşyaya el konuldu. Solovey daha sonra serbest bırakıldı ama dava kapanmadı.

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SON TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ BİR YERALTI ŞEHRİ

Solovey, hafta sonu yaptığı açıklamada, "Başkan Putin'in ailesi nükleer savaş ihtimaline karşı hazırlanan özel bir sığınağa götürüldü. Bu sığınak dağlık Altay Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Aslında bir sığınak değil, en son bilim ve teknolojiyle donatılmış tam bir yeraltı şehri” dedi.

Öte yandan, Kremlin’de Putin’e yakın bağları olduğunu iddia eden Solovey, dağdaki sığınağı çevreleyen arazide birden fazla havalandırma noktası ve küçük bir şehre güç sağlamaya yetecek kadar ultra modern 110 kilovoltluk bir trafo merkezine bağlı bir yüksek voltaj hattı olduğunu aktardı.

OYNAT 00:59 Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler Romanya sınırında uzun araç kuyrukları oluşturdu Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken ülkeden ayrılan Ukraynalılar, Romanya sınırında kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluşturdu.



Ukraynalı sivillerin ülkeden kaçışları devam ediyor. Çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği bir çok kentten yola çıkan siviller sınır bölgelerine akın ediyor.

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PUTİN'İN AİLE ÜYELERİ KİMLER?

Solovey, Putin'in sığınağa gönderdiği iddia edilen aile üyelerinin kimliğini açıklamadı. Ancak daha önce olimpiyatlarda altın madalya alan ritmik jimnastikçi 38 yaşındaki Alina Kabaeva'nın Rus liderin gizli eşi olduğunu iddia etmişti.

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